Thủ tướng chỉ đạo giải pháp gỡ vướng trong vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM 02/09/2025 20:12

(PLO)- Liên quan đến một số khó khăn trong vận hành chính quyền 2 cấp ở TP.HCM, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại phiên họp gần nhất về nội dung này.

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TP.HCM.

Trước đó, ngày 23-8, Cổng TTĐT Chính phủ đã có báo cáo về thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó có thông tin báo chí phản ánh về vấn đề vận hành chính quyền 2 cấp ở TP.HCM.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp gỡ vướng trong vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo nội dung báo chí phản ánh, sau gần hai tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Một trong những khó khăn nổi bật là việc tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự tại cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu khối lượng công việc trong bối cảnh mới. Việc này kéo theo các tình trạng như quá tải công việc, khó đảm bảo chất lượng và tiến độ, thiếu hụt nguồn lực dự phòng khi công chức nghỉ phép, ốm đau hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng… Mặt khác, số lượng nhân sự lãnh đạo mỏng cũng làm hạn chế công tác quản lý, điều hành và tham mưu.

Sau khi UBND cấp huyện kết thúc hoạt động, các Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc cấp huyện cũ ngừng hoạt động; đồng thời tổ chức Thanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng cũng sắp xếp lại. Điều này dẫn đến tình trạng các phường, xã và đặc khu hiện nay không còn lực lượng chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị và xây dựng.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, kịp thời đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất của Chính phủ về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.