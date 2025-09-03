Bộ Nội vụ đang rà soát các chính sách về phụ cấp, tiền lương 03/09/2025 18:06

(PLO)- Bộ Nội vụ cho biết đang rà soát các chính sách về phụ cấp, tiền lương để kịp thời nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định liên quan.

Chiều 3-9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8-2025 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9-2025 của Bộ Nội vụ. Ảnh: BỘ NỘI VỤ

Bộ Nội vụ tăng cường 34 cán bộ, viên chức về địa phương

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Xuân Hân cho biết trong tháng 7 Bộ đã ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung cao độ tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai hoàn thành tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ, ngành Nội vụ gắn với Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Bộ còn tập trung cao độ cho công tác xây dựng thể chế, Bộ đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư một văn bản; tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định; đã trình Chính phủ ban hành hai Nghị định; xem xét, ban hành sáu Nghị định; trình Thủ tướng ban hành một Quyết định…

Bộ Nội vụ cũng tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bộ đã tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương về số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; một số nội dung triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2025; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng đó, tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị quyết về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, ĐVHC các cấp; tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời chi trả chế độ cho CBCCVC nghỉ việc do sắp xếp theo Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67).

Bộ đã lựa chọn, cử 34 công chức, viên chức tăng cường về địa phương để hướng dẫn giải quyết các vấn đề cấp thiết của cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Ngoài ra, Bộ chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn bị các công tác liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó đã hoàn thiện, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cuộc bầu cử.

Một số lĩnh vực về tiền lương và bảo hiểm xã hội, việc làm, công tác văn thư, lưu trữ… đã có những chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BỘ NỘI VỤ

Tập trung thực hiện kế hoạch thi hành Luật Cán bộ, công chức

Về một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Xuân Hân cho biết Bộ sẽ tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, chính sách. Trong đó, tập trung thực hiện ba Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025, Luật Việc làm năm 2025 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng…

“Ưu tiên mọi nguồn lực, tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” – ông Hân nêu rõ.

Cạnh đó, Bộ Nội vụ chủ động rà soát các chính sách liên quan đến phụ cấp, tiền lương để kịp thời nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Việc này nhằm bảo đảm đồng bộ, phù hợp khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.