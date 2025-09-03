Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường' 03/09/2025 17:01

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với tinh thần "đã nói là làm" của Đảng, Nhà nước, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường.

Sáng 3-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026; báo cáo tình hình ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2025, thực hiện kế hoạch đầu tư công, ngân sách nhà nước 2021-2025, dự kiến ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2026, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong tháng 8 vừa qua, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức; căng thẳng thương mại, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực tiếp tục kéo dài, thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng, lạm phát, môi trường đầu tư, kinh doanh toàn cầu. Thiên tai, thời tiết cực đoan xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn rủi ro đến giá cả hàng hóa, an ninh lương thực thế giới.

Theo báo cáo tại cuộc họp, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: VGP

Trong nước, nhân dân cả nước vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Hàng loạt chương trình, sự kiện lớn, hoạt động yêu nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức thành công, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng, góp phần quan trọng để đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cả nước đã khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (trên 334 nghìn căn nhà), về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí gần 11 nghìn tỉ đồng...

Phấn đấu tăng trưởng 2025 đạt 8,3-8,5%

Theo báo cáo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5% gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết "bộ tứ trụ cột"…

Trong tháng 8, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 23 nghị định, 47 nghị quyết, 30 chỉ thị, công điện và trên 600 văn bản chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh; tính chung 8 tháng đã ban hành 241 nghị định, 308 nghị quyết, 2.021 quyết định và 25 chỉ thị, 145 công điện.

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3 đến 8,5% được nhắc lại và yêu cầu phấn đấu đạt được. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chủ trì hội nghị với các doanh nghiệp và làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn toàn cầu, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cơn bão số 5…

Nhìn chung, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rất nỗ lực, tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng lớn công việc; chủ động, quyết liệt, hiệu quả trong quản lý, điều hành; linh hoạt, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; thúc đẩy phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa, xã hội, môi trường; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện, được người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tin tưởng, đánh giá cao, tích cực tham gia. Tuy nhiên, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn rất thách thức, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tập trung cho các dự án "xoay chuyển tình thế"

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm về nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp". Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định, với tinh thần "đã nói là làm" của Đảng, Nhà nước, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung triển khai các dự án trọng điểm, có tính chất "xoay chuyển tình thế". Ảnh: VGP

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm để tiếp tục phấn đấu đạt và vượt; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nỗ lực đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3-8,5%; hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành, tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa; tổ chức lễ khai giảng năm học mới; chuẩn bị phục vụ tốt Hội nghị Trung ương và Kỳ họp Quốc hội…

Cho ý kiến vào các báo cáo về ngân sách nhà nước và đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và tăng cường tiết kiệm chi; mục tiêu mới, yêu cầu mới trong đầu tư công giai đoạn tới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đặc biệt là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, tập trung cho các dự án mang tính chất "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái".