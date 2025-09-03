Thủ tướng bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp 03/09/2025 15:02

Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1882/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực thi hành từ ngày 3-9.

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê ở Ninh Bình; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sỹ Luật học.

Ông Hiếu từng là Phó Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông Phan Chí Hiếu trong một buổi làm việc. Ảnh: vass.gov.vn

Từ tháng 8-2014, ông Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp và được giao phụ trách lĩnh vực xây dựng và theo dõi chung việc thi hành pháp luật về dân sự, kinh tế; công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác nghiên cứu khoa học pháp lý; công tác Đảng…

Tháng 1-2023, ông Hiếu được bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Ông Phan Chí Hiếu giữ cương vị này cho đến nay khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp