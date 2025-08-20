Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ 20/08/2025 12:22

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Lễ kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng, là dịp để ôn lại truyền thống; tri ân, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau phát triển đất nước.

Sáng 20-8, lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày Diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Mở đầu bài diễn văn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta ôn lại truyền thống; tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Thủ tướng thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới.

Thủ tướng cũng bày tỏ lòng ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng; các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và những đau thương, mất mát của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong...

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát 8 thành tựu nổi bật.

Đó là, tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Cùng với đó là gánh vác sứ mệnh lịch sử, thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tiếp theo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau đó, tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất kinh doanh. Đồng thời tiếp tục chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Cùng đó là thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế giúp đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, các cấp, các ngành, các địa phương đã tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế với ba trụ cột, gồm xóa quan liêu bao cấp, phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu và mở cửa, hội nhập với bên ngoài.

Việt Nam từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, sáng tạo, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: VGP

Song song với đó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển đất nước.

Chính phủ cũng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành tựu thứ 8 là phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát huy những thành tựu quan trọng trong những năm qua, để đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chính phủ cũng đã nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ quan điểm, chủ trương lớn của Đảng. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới. Thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đột phá phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng, hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm về đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, hạ tầng số, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá…

Khẩn trương triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đang giải phóng mặt bằng, tập trung chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở TP Hà Nội và TP.HCM; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Phát triển hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, chuyển đổi số… là một điểm sáng trong những năm gần đây, góp phần thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, thúc đẩy thu hút đầu tư và mở ra không gian phát triển mới.

"Chúng ta sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 3.000 km đường bộ cao tốc và 1.000 km đường ven biển ngay trong năm 2025 này", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm.

Thủ tướng cũng kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; chung tay cùng Chính phủ xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.