Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ hỗ trợ làm quen cho người chưa kết hôn

(PLO)- Hà Nội sẽ triển khai các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với những người chưa kết hôn; mô hình thanh niên sinh đủ 2 con trước tuổi 35.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển năm 2026.

Mục tiêu của kế hoạch là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh con, sinh đủ 2 con; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số.

TP đặt chỉ tiêu tăng 0,4‰ (phần nghìn) mức sinh so với năm 2025, tuổi thọ bình quân đạt 76,8 tuổi; tỉ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 87%; số người áp dụng biện pháp tránh thai mới đạt 403.730 người.

Để duy trì mức sinh thay thế, Hà Nội sẽ rà soát, nghiên cứu ban hành nhiều chính sách hỗ trợ can thiệp thích hợp khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn sớm, các cặp vợ chồng sinh con sớm và sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tổ chức hội nghị định kỳ.

Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với thanh niên chưa kết hôn. Ảnh minh hoạ: NGUYỆT NHI

Đáng chú ý, TP sẽ tổ chức các sự kiện truyền thông thu hút giới trẻ tham gia; triển khai các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với những người chưa kết hôn; mô hình thanh niên sinh đủ 2 con trước tuổi 35.

Cạnh đó, các mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng, giúp các bạn trẻ sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống vợ chồng.

Bên cạnh các giải pháp về mô hình và chính sách, công tác tuyên truyền cũng sẽ được đổi mới mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đại chúng. Thông điệp về lợi ích của việc kết hôn và sinh con đúng độ tuổi, cũng như quyền quyết định của các cặp vợ chồng về thời gian và khoảng cách sinh con phù hợp với điều kiện nuôi dạy, sẽ được phổ biến rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Kế hoạch của UBND TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu cải thiện tầm vóc thế hệ trẻ, phấn đấu đưa chiều cao trung bình của nam, nữ thanh niên 18 tuổi tăng thêm 0,3 cm so với năm 2025.

Năm 2024, chiều cao trung bình của nam, nữ 18 tuổi người Hà Nội lần lượt là 167,5 cm và 156,5 cm. Mục tiêu năm 2025 là chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đạt 169 cm đối với nam và 158 cm đối với nữ.

Để hiện thực hóa con số này, TP xác định tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030 đã được UBND TP ban hành từ năm 2018. Chiến lược này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa y tế, giáo dục và văn hóa thể thao, tập trung vào 2 trụ cột chính là dinh dưỡng và rèn luyện thể chất.

Về phía ngành giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội được giao nhiệm vụ đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản và giới tính trong trường học. Đặc biệt, công tác giáo dục thể chất được tăng cường nhằm nâng cao thể lực cho học sinh trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Sở GD&ĐT cũng sẽ phối hợp để xây dựng bộ tiêu chí thể lực và tầm vóc học sinh Hà Nội, đồng thời đưa các nội dung giáo dục sức khỏe vào chương trình giảng dạy phù hợp với từng cấp học.

Song song với rèn luyện thể lực, yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò quyết định đến sự phát triển chiều cao. UBND TP nhấn mạnh việc phổ biến và nâng cao kiến thức về thực hành dinh dưỡng cho người dân, kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đội ngũ cán bộ dân số và y tế các cấp sẽ được bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và phát triển thể lực để hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình.

Cạnh đó, việc sàng lọc và phòng ngừa bệnh tật cũng là giải pháp căn cơ để đảm bảo trẻ em phát triển khỏe mạnh về thể chất. TP sẽ thực hiện sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) cho học sinh PTTH. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các bệnh lý di truyền như Thalassemia có ý nghĩa quan trọng vì căn bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và giống nòi.