Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách 08/09/2025 17:31

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án hình ảnh bác sĩ nha khoa hành hung khách, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về đạo đức hành nghề.

Chiều 8-9, Sở Y tế TP.HCM đã có những thông tin liên quan vụ việc một khách hàng bị một người mặc áo blouse trắng hành hung ngay trong phòng khám nha khoa Tuyết Chinh.

Theo đó, ngày 8-9, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tại địa chỉ 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP cấp với tên Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp với tên Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh.

Sở Y tế tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh, nơi xảy ra vụ việc bác sĩ nha khoa hành hung khách. Ảnh: SYT

Cũng tại địa chỉ này, Sở Y tế TP cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt thuộc hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh do bác sĩ NTTC phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám, cụ thể phòng khám không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, phòng khám không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sĩ nha khoa hành hung khách ngay tại phòng khám nha khoa. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến thông tin vụ việc, bác sĩ NTTC cho biết người bệnh NTTT đến phòng khám thực hiện chỉnh nha từ năm 2021. Đến nay, do không hài lòng kết quả điều trị của phòng khám nên đăng tải nội dung trên mạng xã hội và đến phòng khám đòi phí điều trị đã đóng. Hình ảnh người mặc áo blue trắng có hành vi hành hung người bệnh là bác sĩ NTTC.

Đại diện Sở Y tế đã đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm hỏi, động viên người bệnh NTTT và gia đình sau sự cố. Hiện tại, tình trạng người bệnh tạm ổn định, tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Sở Y tế TP.HCM kịch liệt lên án hành vi của bác sĩ NTTC đã hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh, cho dù là bất kỳ nguyên nhân nào.

Trong thời gian Công an phường Hạnh Thông tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ của vụ việc, Sở Y tế quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, tiếp tục làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, Sở Y tế tiếp tục phối hợp Công an TP xác minh vụ việc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về đạo đức hành nghề và vi phạm các quy định chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh.