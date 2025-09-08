Lần đầu tiên cứu sống thai nhi mang khối u nhau thai khổng lồ 08/09/2025 10:11

(PLO)- Cứu sống thai nhi ngay trong bụng mẹ nhờ thủ thuật can thiệp hiện đại và phức tạp, lần đầu được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Ngày 8-9, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết nơi đây lần đầu tiên cứu sống thai nhi ngay trong bụng mẹ nhờ thủ thuật can thiệp hiện đại và phức tạp.

Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện trong lĩnh vực y học bào thai - sản phụ khoa, một chuyên ngành còn mới mẻ tại Việt Nam.

Bệnh nhân mang thai lần đầu, nhập viện ở tuần thai 28 với triệu chứng khó thở, mệt mỏi.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM lần đầu tiên cứu sống thai nhi ngay trong bụng mẹ nhờ thủ thuật can thiệp hiện đại.

PGS.TS.BS Lê Minh Khôi, Trưởng Đơn nguyên Hình ảnh tim, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết kết quả siêu âm ghi nhận thai nhi bị tràn dịch màng ngoài tim, suy tim nặng kèm khối u nhau thai khổng lồ. Khối u tăng sinh mạch máu bất thường, khiến tim thai phải hoạt động quá tải, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nếu sinh non ở tuần thai 28, trẻ có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định không thể trì hoãn thêm.

Hội đồng chuyên môn đa chuyên khoa đã thống nhất lựa chọn phương án can thiệp tắc mạch máu nuôi khối u trong nhau thai nhằm giảm gánh nặng cho tim thai và kéo dài thai kỳ.

Điểm đặc biệt của ca can thiệp là toàn bộ thủ thuật được tiến hành dưới hướng dẫn siêu âm, thay vì tia X để bảo vệ thai nhi khỏi phơi nhiễm tia xạ. Ê-kíp đã sử dụng coil (lò xo kim loại) kết hợp keo sinh học để tắc mạch, thao tác đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Các bác sĩ cứu sống thai nhi, kéo dài thai kỳ đến 39,5 tuần, em bé chào đời an toàn. Ảnh: BVCC

Kết quả vượt mong đợi, lượng máu về tim thai giảm nhanh, khối u thu nhỏ, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Thai kỳ được kéo dài đến 39 tuần rưỡi. Em bé chào đời an toàn, không cần cấp cứu và hiện hơn 4 tháng tuổi, phát triển khỏe mạnh.

Chị TNB (sinh năm 1995, TP.HCM) là mẹ bé xúc động chia sẻ: “Dù biết rủi ro cao nhưng tôi tin tưởng đội ngũ y bác sĩ. Chính sự tận tâm và bản lĩnh của họ đã mang lại cơ hội sống cho con tôi. Hy vọng ca thành công này mở ra thêm hy vọng cho nhiều gia đình khác”.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, khẳng định đây không chỉ là thành công chuyên môn, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và bản lĩnh của người thầy thuốc. Thành công này góp phần thúc đẩy sự phát triển của y học bào thai tại Việt Nam.