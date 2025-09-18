Phân công ông Bùi Thắng giải quyết công việc của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng 18/09/2025 18:00

(PLO)- Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, sẽ tạm thời giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực Tỉnh ủy cho đến khi có thông báo mới.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thông báo tạm thời phân công giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất phân công ông Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tạm thời giải quyết công việc hàng ngày của Thường trực Tỉnh ủy cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, sáng 17-9, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng; tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh ĐẶNG TRUNG.

Chiều cùng ngày HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Kỳ họp thứ 33 bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Bùi Thắng 56 tuổi, quê Quảng Ngãi. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 12-2024, ông Bùi Thắng được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khi đang là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.