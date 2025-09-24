Quảng Ngãi bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh 24/09/2025 15:01

(PLO)- HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 24-9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Tham dự kỳ họp có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi…

Quang cảnh kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia) và ông Đỗ Tâm Hiển (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường).

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ phiếu tán thành, thông qua dự thảo Nghị quyết bầu ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, quê xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kiến trúc công trình, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Ông hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Tâm Hiển (44 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước; Cử nhân ngôn ngữ Anh. Ông hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.