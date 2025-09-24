Quảng Ngãi bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 24-9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).
Tham dự kỳ họp có bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi…
Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trình HĐND tỉnh Quảng Ngãi xem xét bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Hoàng (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia) và ông Đỗ Tâm Hiển (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường).
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ phiếu tán thành, thông qua dự thảo Nghị quyết bầu ông Nguyễn Công Hoàng và ông Đỗ Tâm Hiển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Nguyễn Công Hoàng (47 tuổi, quê xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Kiến trúc công trình, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước. Ông hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Đỗ Tâm Hiển (44 tuổi, quê xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước; Cử nhân ngôn ngữ Anh. Ông hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030
Sáng 24-9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.
Chỉ định các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Mai Văn Hữu, Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Các ông bà gồm Lê Thị Thu Thủy và Trần Như Vinh, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi.