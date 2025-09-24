Quảng Ngãi: Kiểm tra, khảo sát ngay phòng học bị hư hỏng nặng 24/09/2025 10:59

(PLO)- Trung tâm giáo dục thường xuyên ở Quảng Ngãi có tình trạng phòng học bị hư hỏng nặng khiến nhiều phụ huynh, học sinh theo học tại đây lo lắng.

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, một số phụ huynh có con em đang học tại cơ sở 2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Mộ Đức (Quảng Ngãi), cho hay nhiều phòng học ở đây đã cũ kỹ, hư hỏng nhiều chỗ, khiến họ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, an toàn của học sinh.

Video: Phòng học hư hỏng tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Mộ Đức.

Phòng học nứt, giáo viên tự vá víu bằng xi măng

Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức hiện có hai cơ sở với khoảng 20 phòng học, gần 600 học sinh khối 10, 11, 12 theo học. Trong đó, cơ sở chính đặt tại xã Mộ Đức, còn cơ sở 2 đặt ở xã Long Phụng.

Trước ngày 1-7, Trung tâm là đơn vị trực thuộc huyện Mộ Đức (cũ), sau đó được chuyển về thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Cơ sở 2 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Mộ Đức.

Cơ sở 2 được xây dựng từ năm 1995, đến nay đã hơn 30 năm sử dụng nên nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Hiện có hai phòng học tại đây hư hỏng nặng nhưng chưa được tu sửa, nâng cấp. Để khắc phục, giáo viên và cán bộ nhà trường phải tự bỏ tiền mua vật liệu vá víu, sửa tạm để phục vụ việc giảng dạy.

Cận cảnh dãy phòng học hư hỏng nặng.

Ghi nhận tại dãy phòng học cũ cho thấy, tường, cửa, nền, cột, mái, trần đều có dấu hiệu xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng. Trên các cột ở mái hiên phòng học xuất hiện nhiều vết nứt dài, loang lổ. Một số cửa sổ bong bản lề, thậm chí có phòng chỉ còn một nửa cánh cửa. Dọc tường và mái ngói mối xây tổ từng ụ lớn, kéo dài từng mảng. Bên trong, tường và nền lớp học cũng nứt, bể loang lổ.

Cửa sổ lớp học bị mục và bị mối ăn.

Một phụ huynh cho biết ngày họp phụ huynh cho con, bước vào trường thấy cơ sở vật chất như vậy rất buồn và thất vọng. "Không hiểu sao nhà nước chưa đầu tư cho trung tâm. Tôi mong lãnh đạo các cấp của tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến trung tâm" - người này chia sẻ.

Giáo vụ cho biết những chỗ hư hỏng nhỏ được họ tự mua vật liệu về sửa chữa tạm.

Giáo vụ quản lý tại cơ sở này cho biết, hai phòng học xuống cấp đang là nơi học tập của khoảng 80 học sinh khối lớp 10. Những vết xi măng dặm vá trên tường đều do cán bộ, giáo viên tự sửa tạm vì chưa có kinh phí tu bổ chính thức.

Nhiều lần xin kinh phí sửa chữa nhưng chưa được

Ông Nguyễn Kế Hậu, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức cho hay cơ sở 2 có bốn phòng học với trên 100 học sinh khối 10, 11 đang theo học. Trong đó, có hai phòng xây vào năm 1995 và hai phòng được xây dựng năm 2019. Các phòng học được xây năm 1995 đến nay đều đã xuống cấp, không được duy tu, sửa chữa.

Trước thực trạng này, Trung tâm đã có dự tính sẽ đưa toàn bộ học sinh tại cơ sở 2 vào học tại cơ sở 1 để đảm bảo việc dạy học, quản lý và an toàn cho các em. Tuy nhiên, vì phụ huynh không tán thành do nhiều em phải đi lại xa nhà nên trường buộc lòng tiếp tục duy trì giảng dạy tại cơ sở 2.

Để đảm bảo an toàn, Trung tâm đã dừng bố trí cho 80 học sinh lớp 10 học tập trong hai phòng cũ. Thay vào đó, sẽ bố trí lịch học theo ca, xen kẽ các lớp vào học trong hai phòng học mới xây năm 2019.

Hiện cơ sở 2 Trung tâm có trên 100 học sinh đang theo học.

Không chỉ có cơ sở 2, tại cơ sở 1 cũng tồn tại nhiều phòng chức năng có dấu hiệu của việc xuống cấp, hư hỏng.

Một dãy phòng ở cơ sở 1 cũng bị xuống cấp.

Để giải quyết vấn đề xuống cấp, hư hỏng, Trung tâm này đã nhiều lần gửi các đề nghị, tờ trình tới cấp trên yêu cầu bố trí kinh phí sửa chữa, tu bổ nhưng chưa được cấp. Trung tâm cũng đã có nhiều tờ trình xin kinh phí để xây dựng bốn phòng học tại cơ sở 2 trung tâm nhưng chưa được chấp thuận. Do đó, các lớp học hư hỏng, xuống cấp càng trở nên nghiêm trọng.

Cận cảnh một vị trí hư hỏng ở cửa phòng học.

Ông Hậu bày tỏ: "Nhà trường rất mong được sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp để giáo viên và học sinh được yên tâm giảng dạy, học tập".