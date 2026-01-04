Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong tòa án 04/01/2026 17:04

(PLO)- TAND Tối cao đã ban hành quy tắc quy định về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND.

TAND Tối cao vừa ban hành Quyết định số 3918/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND. Ban hành kèm theo quyết định là Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND.

Theo đó, quy tắc này quy định về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND.

HĐXX một phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Đối tượng áp dụng

Quy tắc này áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn trong TAND bao gồm:

- Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong TAND.

- Người giữ chức danh tư pháp trong TAND: Chánh án, Phó Chánh án TAND; Thẩm phán TAND Tối cao; Thẩm phán TAND; thẩm tra viên tòa án; thư ký tòa án.

- Công chức hành chính trong TAND.

- Viên chức quản lý, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp tại cơ sở đào tạo, đơn vị sự nghiệp trong TAND.

- Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Việc áp dụng quy tắc này để làm căn cứ để giám sát, đánh giá việc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong việc chấp hành các quy định pháp luật, thực thi nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội khác. Đồng thời, là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và thi đua khen thưởng hàng năm.

Ứng xử và giao tiếp trong thực thi công vụ, nhiệm vụ

Đáng chú ý, tại Điều 5 quy tắc đã quy định về ứng xử và giao tiếp trong thực thi công vụ, nhiệm vụ trong từng công việc cụ thể.

Cụ thể đối với ứng xử và giao tiếp trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân, phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc, phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn, giải quyết thấu đáo, đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn công khai quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết công việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm các đề nghị, kiến nghị của tổ chức và công dân được giải quyết tuân thủ quy định về thời gian, thời hạn và đúng pháp luật.

Cạnh đó, không được có thái độ hách dịch, dọa nạt, gây căng thẳng, khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức và công dân; không được thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của tổ chức và công dân. Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, vị trí công tác để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi. Không được từ chối giải quyết các yêu cầu hợp pháp của tổ chức và công dân thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng.

Đồng thời, nghiêm cấm hành vi gợi ý, nhận tiền, quà, lợi ích vật chất hoặc phí vật chất dưới bất kỳ hình thức nào từ đương sự, luật sư, cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ việc giải quyết tại tòa án. Thực hiện giao tiếp, làm việc với tổ chức và công dân đúng nơi quy định.

Đối với ứng xử và giao tiếp với đồng nghiệp, phải hòa đồng, có tình thần, thái độ hợp tác, đoàn kết, phối hợp, tương trợ lẫn nhau trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; không có hành vi gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị. Phải tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp; cởi mở, chân thành, thân thiện, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của đồng nghiệp, của tập thể; thẳng thắn góp ý với đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng, khách quan; không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của đồng nghiệp. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào công việc người khác, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

Về ứng xử và giao tiếp qua điện thoại, môi trường số, không phát ngôn, chia sẻ, bình luận nội dung trên môi trường số gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của cơ quan, đơn vị. Khi giao tiếp qua điện thoại, người có chức vụ, quyền hạn phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc, có thái độ đúng mực. Quản lý và sử dụng hộp thư điện tử và phần mềm công vụ theo đúng quy định; thực hiện việc gửi, trả lời thư điện tử công vụ kịp thời, lịch sự.

Cạnh đó, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động của TAND. Không sử dụng, lợi dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ, bình luận những nội dung liên quan đến các vụ án đang giải quyết, thông tin nội bộ cơ quan, hoặc nội dung có thể gây ảnh hướng đến uy tín của TAND và các cơ quan, tổ chức khác. Không sử dụng trang thiết bị, điện thoại cơ quan, thư điện tử công vụ để giải quyết việc riêng.