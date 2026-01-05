Biến tướng mua bán nợ: Khốn đốn vì chủ nợ mới dùng ‘luật rừng’ 05/01/2026 05:15

(PLO)- Mặc dù pháp luật nghiêm cấm các hành vi cưỡng đoạt tài sản, nhưng nhiều nhóm đòi nợ vẫn hoạt động công khai với những thủ đoạn tinh vi và tàn nhẫn.

Trong những năm gần đây, tình trạng đòi nợ trái pháp luật trở thành một vấn nạn nhức nhối tại Việt Nam. Nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị đe dọa, quấy rối, thậm chí hành hung khi không thể trả nợ đúng hạn. Trong đó, nhiều trường hợp sai phạm có xuất phát điểm từ hoạt động mua bán nợ - một hoạt động được pháp luật cho phép.

Mua lại nợ xấu với giá 12 - 15% giá trị khoản nợ

Mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 BLHS.

Theo đó, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng hoạt động mua bán nợ của ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc, do Hồ Thành Được (hay còn gọi là Được "đất bắc") cầm đầu.

Thông qua các pháp nhân này, Được chỉ đạo ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với những người có khoản nợ khó đòi, thực chất là hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê. Các bên thỏa thuận chia cho băng nhóm từ 10% đến 50% tổng số tiền thu hồi được.

Chỉ ít ngày sau đó, Công an TP.HCM cũng đã khởi tố Lê Tuấn Phong hay còn gọi là "Phong Gia Lai" cùng các bị can khác, với những hành vi tương tự như trên.

Được "đất Bắc 620" đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Một trường hợp khác, vào tháng 8-2017, anh Nguyễn Hữu N ở Hà Nội đã vay của một công ty tài chính số tiền 50 triệu đồng với lãi suất 5,25%/tháng, thời hạn 24 tháng, mỗi tháng phải trả hơn 3,7 triệu đồng. Sau khi vay, anh N đã trả nợ được 12 tháng, sau đó không trả được tiếp.

Cuối tháng 4-2019, công ty tài chính đã bán khoản nợ của anh N (51,5 triệu đồng gồm cả gốc và lãi) cho Công ty TNHH Mua bán nợ DSP.

Đây là một trong số các công ty do Lê Quốc Thống và Trần Hồng Tiến (cùng ở TP.HCM) thành lập để mua lại nợ xấu của công ty tài chính rồi tiến hành đòi nợ.

Kết quả điều tra, truy tố cho thấy Thống và Tiến liên tục thành lập nhiều công ty gồm: Công ty Thu hồi nợ CR, Công ty Kiên Cường, Công ty Mua bán nợ DSP, Công ty dịch vụ tài chính Thời Đại, Công ty dịch vụ tài chính Kiên Long, Công ty dịch vụ tài chính Bắc Á, Công ty Nam Á.

Lê Tuấn Phong bị Công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: CA

Các công ty này đăng ký nhiều trụ sở khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại một địa chỉ ở TP.HCM, do Thống và Tiến làm chủ. Các công ty này có cùng tổ chức nhân sự và hoạt động như nhau, chia thành các bộ phận lãnh đạo, nhân sự, kế toán, vận hành (phụ trách dữ liệu khách hàng), kỹ thuật và bộ phận thu hồi nợ.

Nhóm công ty này mua lại các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính với giá mua bằng 12 - 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.

Đòi nợ bằng các thủ đoạn khủng bố, đe dọa

Sau khi mua lại các khoản nợ xấu, các công ty mua nợ đã tiến hành đòi nợ bằng các thủ đoạn khủng bố, đe dọa.

Với nhóm của Được "đất bắc 620", theo cơ quan công an, đối tượng này cho nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, liên tục đến nhà người nợ tiền la lối, gây áp lực tinh thần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của nạn nhân để buộc trả nợ. Một số đối tượng còn quay clip quá trình đòi nợ, cắt ghép đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, tạo áp lực dư luận, đồng thời quảng bá “thanh thế” để lôi kéo thêm khách hàng.

Đáng chú ý, trong nhiều vụ việc, nhóm này còn nhắn tin, gọi điện khủng bố, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để ép trả nợ thay.

Với trường hợp anh N, sau khi mua lại khoản nợ, nhân viên của Công ty DPS là Trần Thị Hương Ly nhiều lần gọi điện cho anh với thái độ gay gắt, đe dọa vợ chồng anh phải trả nợ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ.

Nhiều ngày sau đó, Ly gọi điện đến trường học, nơi con anh N đang theo học; gọi cho cô giáo chủ nhiệm và gọi vào số điện thoại bàn của trường, thông báo mình là phụ huynh, xin đón cháu về sớm.

Khi trường học không đồng ý, Ly liền thông báo mình là chủ nợ của anh N, yêu cầu anh N có trách nhiệm trả tiền. Sau đó, trên Facebook của trường học liên tục nhận được những bình luận với nội dung xúc phạm nhà trường, xúc phạm danh dự giáo viên.

Trước tình trạng này, nhà trường đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Còn anh N, do bị khủng bố, đe dọa, đã phải liên hệ lại với Ly, xin giảm lãi còn 103 triệu đồng và nộp tiền.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ hành vi sai phạm của nhóm đối tượng này. Sau đó, VKSND TP Hà Nội đã truy tố 45 bị can trong đó có bị can Lê Quốc Thống, Trần Hồng Tiến, Trần Thị Hương Ly về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cáo trạng cho thấy, từ tháng 7-2018 đến tháng 8-2022, Lê Quốc Thống cùng Trần Hồng Tiến và bị can Lê Hiền Thảo (đại diện các công ty) ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay từ Công ty Mirae Asset và tiến hành đòi nợ.

Bộ phận đòi nợ với hơn 100 người thực hiện việc cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó các đối tượng tạo lập, dùng các tài khoản Facebook, Zalo ảo đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền.

Nhiều nạn nhân khác cũng như anh N đã bị đe dọa, chửi bới, dọa gây tai nạn. Năm 2017, anh Dương Quốc C vay của Công ty Mirae Asset 50 triệu đồng. Sau khi Công ty Mirae Asset bán nợ, khoản nợ của anh C bị phân về cho bị can Trương Thị Hà nhân viên thu hồi nợ nhóm 8). Nữ bị can liên tục gọi điện cho anh C yêu cầu trả nợ.

Không đòi được nợ, Hà gọi cho vợ anh C, đe dọa làm cho vợ chồng ông mất việc, dọa gây tai nạn, ảnh hưởng tới sức khỏe của người thân không để cho “sống yên”… Hà còn gọi điện cho cháu gái anh C liên tục trong vòng 1 tháng yêu cầu người này bảo người nhà trả nợ, nếu không sẽ gặp tai nạn.

Lo sợ bị làm ảnh hưởng tới công việc và xâm phạm sức khỏe người thân, anh C buộc phải nộp tiền và xin giảm nợ còn 90 triệu đồng.

Hay như trường hợp bà Huỳnh Thị D (ở Đà Nẵng) bị cắt ghép ảnh gia đình đưa vào nội dung truy tìm đối tượng giật nợ, bi kịch gia đình quan hệ bất chính… Sau đó bà D phải gọi điện xin gỡ các bài viết, xin giảm nhẹ và đã trả 80 triệu đồng.