60 giờ căng thẳng truy bắt kẻ giết người dã man tại bờ kè Phan Thiết 18/11/2024 17:27

Ngày 17-11, nguồn tin của PLO cho biết, sau 60 giờ truy xét trên diện rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định hung thủ trong vụ giết người dã man tại bờ kè Phan Thiết trên đường Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo.

Hiện trường vụ án mạng tại bờ kè Phan Thiết, đoạn cuối đường Hàn Thuyên, phường Lạc Đạo.

Án mờ bên bờ biển

Theo đó, lúc 0 giờ sáng 15-11, một người dân địa phương phát hiện một người nằm bất động tại bờ kè Phan Thiết ở cuối đường Hàn Thuyên và đường ven biển phường Lạc Đạo nên đến kiểm tra và gọi điện báo công an.

Công an Bình Thuận đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường: khám nghiệm tử thi, và xác định nạn nhân bị đâm 26 nhát dao, trong đó có nhiều vết thủng tim, phổi…. Trên tay trái nạn nhân có đeo vòng tay màu vàng. Danh tính nạn nhân được xác định là ông PVS (48 tuổi), ngụ phường Bình Hưng, TP Phan Thiết.

Nhận định hiện trường là vụ án mờ, địa điểm xảy ra hẻo lánh, không camera, không đèn đường, không người qua lại và thời gian xảy ra án mạng giữa đêm khuya. Trong khi đó nạn nhân là người đồng tính, không nghề nghiệp ổn định, lang thang khắp nơi nên việc truy tìm thủ phạm hết sức khó khăn.

Vụ án mạng còn gây hoang mang ở dư luận địa phương bởi cách ra tay tàn độc của hung thủ. Qua xác minh, nạn nhân có mối quan hệ với nhiều người đồng tính ở Phan Thiết; không có điều kiện về tài chính vì thường xuyên cầm thế điện thoại để lấy tiền tiêu xài, với cách ra tay tàn độc, nhiều khả năng là do bị trả thù do mâu thuẫn tình ái.

Trước tình này, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận quyết định thành lập Ban chuyên án nhằm huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc công an tỉnh và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh thành lập 5 tổ công tác với quyết tâm phá án nhanh trong “giờ vàng” khi hung thủ chưa kịp xóa dấu vết, tẩu thoát.

Địa điểm xảy ra án mạng không có đèn đường, không có camera, rất vắng người nên khó khăn cho công tác điều tra.

Ban chuyên án yêu cầu từng thành viên phải nỗ lực dựng bằng được hiện trường vụ án và dòng thời gian của nạn nhân trong đêm 14 rạng sáng 15-11. Hàng chục trinh sát hình sự được tung xuống địa bàn Phan Thiết, La Gi, Hàm Thuận Bắc, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM… để thu thập thông tin.

Tuy nhiên, 24 giờ làm việc xuyên đêm nhưng manh mối hung thủ "bặt vô âm tín", rất nhiều thông tin thu được chưa có giá trị nhận diện hung thủ, hàng chục đối tượng tình nghi lần lượt được triệu tập và danh sách nghi can lần lượt loại dần. Trong khi đó, các số điện thoại của nạn nhân đều dừng sử dụng trước ngày xảy ra án mạng hơn một tuần lễ nên công tác truy vết theo dòng thời gian gặp vô vàn khó khăn.

Gần 100 cảnh sát xuyên đêm phá án

48 giờ trôi qua với tài liệu truy vết xác định ông S là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai, chỉ thường xuyên chơi game bắn cá ở khu vực trung tâm TP Phan Thiết nên lãnh đạo Ban chuyên án quyết định quay lại các giả thuyết tại hiện trường, kết hợp phát động phòng trào quần chúng tố giác tội phạm.

Ngay sau đó, hàng chục nguồn tin có giá trị liên tiếp được chuyển về Ban chuyên án, danh tính hung thủ bắt đầu lộ diện và 13 giờ 36 ngày 17-11, Ban chuyên án quyết định tạm giữ hình sự Trần Lưu Thanh Bạch (32 tuổi, tức bé chim), ngụ phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.

Thời điểm Trần Lưu Thanh Bạch bị tạm giữ hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ xe môtô gây án của Bạch cùng nhiều chứng cứ quan trọng khác. Thời điểm bị tạm giữ, Trần Lưu Thanh Bạch vẫn còn phê ma túy, có biểu hiện ngáo đá, khai báo không đầu, không đuôi và khẳng định đã ném dao lê gây án xuống biển.

Một đội người nhái được khẩn cấp triệu tập để tiến hành truy tìm hung khí xuyên đêm nhưng bất thành.

Thời điểm này, các điều tra viên túc trực vừa chờ Bạch hết phê ma túy vừa tranh thủ đấu tranh, vận động.

Thông tin mới nhất được cập nhật đến 10 giờ sáng 18-11, Bạch mới khai nhận đã ném dao lê gây án ở bụi rậm phía sau nhà.

Bước đầu Trần Lưu Thanh Bạch khai do phê ma túy, thèm nhậu nên đêm 15-11, Bạch chạy xe quanh khu vực trung tâm Phan Thiết để tìm bạn nhậu.

Hung khí gây án tại bờ kè Phan Thiết đã truy tìm được.

Khoảng 23 giờ Bạch đi đến khu vực Trần Hưng Đạo thì gặp ông S đang đi bộ, lúc này ông S ngoắc tay nên Bạch quay xe lại chở ông S ra bờ kè Phan Thiết, đoạn cuối đường Hàn Thuyên.

Theo Bạch, khi đến bờ kè Phan Thiết vừa dựng xe, do bị ông S quấy rối, đòi quan hệ tình dục nên Bạch tức giận dùng dao mang theo sát hại nạn nhân rồi chạy xe về ném dao phi tang rồi vào nhà tắm rửa, đi ngủ bình thường.

Chiều 18-11, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ký lệnh bắt khẩn cấp Trần Lưu Thanh Bạch.

Vụ án đang được điều tra, PLO tiếp tục cập thông tin vụ án mạng.