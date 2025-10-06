2 công ty liên quan đến phim có 'đường lưỡi bò' nêu lý do chậm báo cáo 06/10/2025 15:04

(PLO)- 2 công ty nêu lý do chậm báo cáo về phim có "đường lưỡi bò" là do trụ sở của họ không đặt ở Việt Nam và hiện giờ đang trong tuần nghỉ lễ.

Ngày 6-10, trao đổi với PLO, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL), cho biết Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited đã có báo cáo gửi Cục Điện ảnh liên quan đến việc phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Trước đó, trên cơ sở công văn của Image Future Investment (HK) Limited cập nhật về hoạt động tuân thủ Luật Điện ảnh và kế hoạch mới của Tencent, đồng thời báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi toả sáng, Cục Điện ảnh khẳng định tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp giấy phép phân loại phim/quyết định phát sóng.

Tuy nhiên, do chưa nhận được hồ sơ của hai công ty trên nên Cục Điện ảnh đã đề nghị hai công ty tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Đề cập đến lý do chậm báo cáo theo yêu cầu của Cục, đại diện Cục Điện ảnh thông tin, hai công ty nêu lý do trụ sở của họ không đặt ở Việt Nam và hiện giờ đang trong tuần nghỉ lễ.

Tối 2-10, khán giả phát hiện tập 16 của bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng có cảnh quay xuất hiện tấm bản đồ có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Thời điểm này, trên các nền tảng trong nước mua bản quyền phát song song tại Việt Nam như TV 360, VieOn, K+, FPT Play, bộ phim này mới chỉ phát đến tập 15. Đến sáng 3-10, các tập phim đã được gỡ bỏ trên nhiều nền tảng.

Tiếp đó, Cục Điện ảnh đã có văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4-10-2025 gửi Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Cụ thể, văn bản của Cục Điện ảnh nêu rõ, theo quy định tại Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, Điều 12 Nghị định số 131/2022, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp "Giấy phép phân loại phim/quyết định phát sóng".