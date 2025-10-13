Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão, lũ 13/10/2025 14:02

(PLO)- Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ.

Sáng 13-10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trù bị.

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, TP.HCM cùng cả nước, vì cả nước, chia sẻ khó khăn với các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ hứng chịu nhiều thiệt hại do bão lũ gây ra, Đoàn Chủ tịch kêu gọi các đại biểu tham gia đóng góp, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do mưa bão, lũ lụt. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, những ngày qua các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo, vận động quyên góp nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào ở các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: BTC

Qua đó, nhận được sự tham gia đầy đủ, tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, sự đóng góp của các đại biểu sẽ được chuyển đến nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong thời gian sớm nhất.

Thông tin về kinh phí ủng hộ sẽ được ban tổ chức công bố sau.