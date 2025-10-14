Bản tin trưa 14-10: Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần I; Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày… 14/10/2025 12:00

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM; TP Hà Nội đưa mục tiêu cải thiện chất lượng không khí vào dự thảo Đại hội Đảng bộ; Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự.

Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; ông Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...cùng dự Đại hội.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam Trung ương như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng....cùng đến dự Đại hội.