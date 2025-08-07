Cải chính hộ tịch xong, người dân viết thư cảm ơn Trung tâm hành chính công phường 07/08/2025 14:13

(PLO)- Một công dân sau khi nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Bình, TP.HCM đã viết thư cảm ơn để bày tỏ cảm xúc.

Ngày 5-8, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Bình, TP.HCM đã nhận được thư cảm ơn từ một người dân khi đến làm thủ tục hành chính.

Cụ thể Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường trước đó đã tiếp nhận hồ sơ cải chính hộ tịch qua cổng dịch vụ công của công dân Nguyễn Tố Phương (sinh năm 1977) thuộc trường hợp được phát hiện có sai sót về họ của mẹ trong giấy khai sinh nhiều năm nhưng chưa được điều chỉnh.

Bà Nguyễn Tố Phương (áo vàng) viết Thư cảm ơn sau khi nhận kết quả cải chính hộ tịch. Ảnh: ĐC

Sau khi công chức Tư pháp Hộ tịch hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp và nhận kết quả, bà Phương đã bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách viết thư cảm ơn tới phường Tân Bình.

Trong thư cảm ơn bà Phương viết:

"Tôi tên là Nguyễn Tố Phương, sinh năm 1977, do họ của mẹ bị sai (họ mẹ trong giấy khai sinh) nhiều năm nay tôi không để ý, nay tôi đi cải chính hộ tịch tại trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Bình, được hỗ trợ và hướng dẫn nên tôi đã thực hiện xong giấy khai sinh cải chính.

Gia đình tôi chân thành biết ơn và hỗ trợ tôi. Thành thật biết ơn”.

Thư cảm ơn mà bà Phương tự tay viết. Ảnh: ĐC

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Tố Phương cho biết do họ của mẹ trong giấy khai sinh bị sai nên bà đi làm thủ tục điều chỉnh.

"Được hướng dẫn cụ thể, tôi về nhà nộp hồ sơ online rồi đến ngày 5-8 chỉ cần lên nhận kết quả. So với trước đây tôi thấy thực hiện thủ tục giờ tiện hơn rất nhiều, thời gian kể từ khi làm, nộp hồ sơ đến khi có kết quả mất khoảng 4 ngày (không tính 2 ngày cuối tuần)"- bà Phương nói.

Ông Trần Quang Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Bình, cho biết việc công dân trực tiếp đến Trung tâm được cán bộ hỗ trợ từng bước hoàn chỉnh hồ sơ là minh chứng cụ thể cho tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ” mà chính quyền phường Tân Bình đang tích cực triển khai, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện và hiệu quả.