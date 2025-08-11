Công dân 12 nước này sẽ được miễn thị thực khi đến Việt Nam du lịch 11/08/2025 10:08

(PLO)- Theo Nghị quyết của Chính phủ, từ 15-8, công dân 12 nước sẽ được miễn thị thực khi đến Việt Nam du lịch với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 229/NQ-CP về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước.

Theo đó, công dân 12 nước là Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch.

Việc miễn này không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Từ 15-8, công dân 12 nước sẽ được miễn thị thực khi đến Việt Nam du lịch với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Ảnh: TT

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15-8-2025 đến hết ngày 14-8-2028 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch.

Cũng theo Nghị quyết, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 15-01-2025 của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước gồm Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sỹ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 15-8-2025.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 221/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định đã quy định 6 nhóm đối tượng được miễn thị thực là người nước ngoài. Đáng chú ý có những đối tượng như các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới với điều kiện thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm.

Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng cũng được miễn thị thực. Riêng đối với cầu thủ bóng đá xuất sắc trên thế giới, tiêu chí phải đáp ứng là thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm; được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời vào thi đấu, giao lưu...

Các đối tượng trên được sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn miễn thị thực. Thời hạn miễn thị thực không quá năm năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.