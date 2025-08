Bộ Công an có đề xuất mới về miễn thị thực với người nước ngoài 03/08/2025 08:42

(PLO)- Bộ Công an đã đưa ra đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự và đề xuất Chính phủ đồng ý trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến, thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cụ thể, dự luật đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi được miễn thị thực có thời hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc này dựa trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Chính phủ.

Ảnh: TT

Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức. Theo đó, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức khác, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam… được đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài khi có đủ các điều kiện theo quy định.

Gồm có tài khoản định danh điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về định danh điện tử và xác thực điện tử; có chữ ký điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

Các cơ quan, tổ chức nêu trên sử dụng tài khoản định danh điện tử truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in kết quả cấp thị thực điện tử.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thủ tục giải quyết cho thường trú đối với người nước ngoài. Cụ thể, người nước ngoài nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (quy định hiện nay là nộp ở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi tạm trú). Cơ quan tiếp nhận, xử lý, cấp thẻ được chỉnh sửa từ công an cấp tỉnh thành cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Theo Bộ Công an, việc điều chỉnh này là nhằm thực hiện chủ trương phân cấp mạnh mẽ cho công an địa phương tiếp nhận, giải quyết thủ tục, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có quyền lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ thường trú.

Việc này cũng giúp đảm bảo Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thể tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài (như Công an địa phương) khi có yêu cầu chính trị, đối ngoại, nghiệp vụ.