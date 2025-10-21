Khi nào được Mỹ miễn khoản phí 100.000 USD bảo lãnh thị thực H-1B? 21/10/2025 19:17

(PLO)- Khoản phí 100.000 USD là bắt buộc đối với gần như tất cả đơn xin bảo lãnh thị thực H-1B kể từ ngày 21-9, chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch của Mỹ (USCIS) hôm 20-10 đã ban hành hướng dẫn mới, làm rõ các trường hợp cần trả khoản phí 100.000 USD khi làm thủ tục xin bảo lãnh thị thực H-1Bcho lao động nước ngoài, tạp chí Forbes đưa tin.

Khoản phí 100.000 USD được áp dụng theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 19-9, yêu cầu các công ty tuyển dụng lao động nước ngoài nộp mức phí mới hằng năm 100.000 USD khi làm đơn bảo lãnh thị thực H-1B.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19-9 ký sắc lệnh về việc áp dụng khoản phí 100.000 USD đối với các đơn xin bảo lãnh thị thực H-1B cho lao động nước ngoài. Ảnh: EPA

Quy định về bảo lãnh thị thực H-1B

Theo hướng dẫn cập nhật của USCIS, khoản phí 100.000 USD trên đã được áp dụng kể từ 0 giờ 1 phút ngày 21-9. Tất cả các đơn xin thị thực H-1B trước thời điểm này đều không phải chịu khoản phí trên.

Kể từ thời điểm trên, các đơn bảo lãnh để xin cấp thị thực H-1B mới cho người lao động là công dân nước ngoài, đang không có mặt ở Mỹ và không có thị thực H-1B hợp lệ sẽ chịu khoản phí 100.000 USD.

Khoản phí trên cũng được áp dụng nếu đó là đơn xin cấp thị thực H-1B mới có “yêu cầu thông báo lãnh sự, thông báo cảng nhập cảnh hoặc kiểm tra trước chuyến bay cho người nước ngoài tại Mỹ”, tức là những trường hợp cần xuất cảnh khỏi Mỹ trước khi loại thị thực mới có hiệu lực để nhập cảnh trở lại Mỹ.

Trong trường hợp người lao động đã có thị thực hợp lệ (như các diện thị thực F-1, L-1…) muốn chuyển đổi tình trạng cư trú sang diện thị thực H-1B, thay đổi hoặc gia hạn thời gian lưu trú, nếu USCIS xác định yêu cầu trên là hợp lệ thì công ty bảo lãnh không phải trả khoản phí 100.000 USD.

Còn nếu USCIS xác định lao động nước ngoài được nêu trong đơn không đủ điều kiện để chuyển đổi tình trạng cư trú, thay đổi hoặc gia hạn thời gian lưu trú, ví dụ như thị thực hết hạn hoặc lao động đó đã rời khỏi Mỹ trước khi đơn yêu cầu được xử lý, thì khoản phí 100.000 USD vẫn được áp dụng.

Ngoại lệ hiếm hoi

Ngoài ra, khoản phí trên cũng được miễn “trong trường hợp cực kỳ hiếm hoi” khi Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ xác định rằng sự hiện diện của một lao động nước ngoài cụ thể tại Mỹ theo diện H-1B “là vì lợi ích quốc gia” và nếu “không có lao động Mỹ nào có thể đảm nhiệm vị trí này, lao động nước ngoài đó không gây ra mối đe dọa đối với an ninh hoặc phúc lợi của Mỹ”.

Trường hợp này chỉ được xem xét nếu công ty tuyển dụng lao động gửi đơn yêu cầu trường hợp ngoại lệ cùng tất cả bằng chứng cho yêu cầu này đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ H-1B của Bộ An ninh nội địa Mỹ.

USCIS lưu ý rằng chính sách về khoản phí mới này không ngăn cản những người đã được thông báo rằng đơn xin cấp thị thực H-1B của họ đã được chấp thuận hoặc những ai hiện đang sở hữu thị thực H-1B có thể đi lại ra và vào lãnh thổ Mỹ.

USCIS nêu rõ rằng khoản phí 100.000 USD trên phải được thanh toán qua hệ thống trực tuyến của chính phủ Mỹ trước khi nộp đơn lên USCIS. Tài liệu minh chứng giao dịch này sẽ là điều kiện bắt buộc để đơn xin thị thực H-1B được xử lý.

Thị thực H-1B là thị thực làm việc có giá trị ba năm và có thể gia hạn thêm ba năm. Sắc lệnh ngày 19-9 được coi là một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt nhập cư.