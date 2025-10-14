Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói về hướng giải quyết kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm tại TP.HCM 14/10/2025 20:24

(PLO)- Về tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường tại TP.HCM, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận đây là bài toán không dễ và TP sẽ quyết tâm, quyết liệt để giải quyết.

Chiều 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bước vào phiên thảo luận tổ, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại tổ thảo luận số 3, nhiều ý kiến đại biểu góp ý vào phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM thời gian tới.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ số 3. Ảnh: LÊ THOA

Vẫn còn 80 điểm... ngập

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm nêu nhiều ý kiến về việc xây dựng hạ tầng cho TP.

Về tình trạng ngập nước, ông Lâm cho biết trước đây TP đã kiểm soát số điểm ngập và còn khoảng 20 điểm. Song, khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu thì TP.HCM hiện nay có trên 80 điểm ngập.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm. Ảnh: LÊ THOA

Ông cho biết để đầu tư phát triển hạ tầng cần quy hoạch rõ ràng, đủ nguồn lực, nguồn vốn. Về tài chính, 5 năm tới, TP.HCM có nhu cầu đầu tư khoảng 3 triệu tỉ đồng nhưng nguồn vốn hiện nay chỉ khoảng 1 triệu tỉ đồng. Vì vậy, TP cần tận dụng nguồn lực đất đai, phát hành trái phiếu, tranh thủ nguồn vốn ODA,… đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư phát triển.

Về nguồn nhân lực, ông Trần Quang Lâm cho biết TP.HCM đang đứng trước cơ hội phát triển lớn nhờ Trung tâm tài chính quốc tế cảng biển, đường sắt… và phải được tập trung đầu tư nguồn nhân lực cho các hạ tầng này ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Theo ông, TP cần nghiên cứu thu hút nhân lực là chuyên gia quốc tế, người tài trong xã hội, kể cả người ngoài nhà nước. Đồng thời, tổ chức đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu. “Khi làm đường sắt đô thị, chúng ta cần người có kiến thức, am hiểu cơ bản về đường sắt mới đáp ứng được” – ông Lâm nói.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết vừa qua phường Sài Gòn cùng nhiều địa phương thực hiện chỉnh trang vỉa hè. Đây là việc nhỏ nhưng người dân rất thích thú. Do vậy, việc này cần được mở rộng sang khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: LÊ THOA

Đối với một số tuyến đường kết nối TP.HCM về Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), ông Phát cho biết khá hẹp, gây khó khăn cho giao thông. Ông dẫn chứng Quốc lộ 13 và đề xuất sớm mở rộng các tuyến giao thông kết nối ba địa phương cũ trước khi tính đến các hạ tầng “cao xa” khác.

Gạt hết tư tưởng cục bộ địa phương

Trao đổi với các đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh việc sáp nhập ba địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu không phải là phép tính cộng đơn thuần mà là sự cộng hưởng, giao thoa để phát triển. “Không phải là 1+1+1 =3 mà có thể bằng 10 lần, 100 lần tùy theo bản lĩnh, trí tuệ của chúng ta” – ông nói và cho rằng cần tìm hiểu thế mạnh của ba địa phương và phát huy các thế mạnh đó.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM cũ có lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi tụ hội tinh hoa của cả nước; tất cả trường học, bệnh viện chuyên sâu đều tập trung ở TP, kể cả đội ngũ giáo sư, chuyên gia “đầu đàn”.

Kinh tế TP.HCM cũng có những giai đoạn “thăng trầm”, gần đây có vẻ chậm đi nhưng vẫn đóng góp vai trò vô cùng quan trọng, là cực tăng trưởng cho đất nước.

TP.HCM giống như phòng thí nghiệm về thể chế chính sách kinh tế, là nơi khởi nguồn các chính sách kinh tế. Kinh tế tư nhân, kinh tế đa thành phần đều xuất phát từ TP.HCM.

Dù vậy, TP.HCM cũng đối mặt với mặt trái của kinh tế thị trường, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe…

Còn Bình Dương có lợi thế lớn về phát triển công nghiệp; Bà Rịa – Vũng Tàu có lợi thế kinh tế biển với cảng Cái Mép – Thị Vải, cảng Cần Giờ…

“Chúng ta hãy gạt hết tư tưởng cục bộ địa phương mà chúng ta phải là một, phải đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sắp tới” – ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và cho biết thời gian tới nhiệm vụ rất nặng nề, nếu không đồng lòng mà còn tư tưởng cục bộ thì không thể nào làm được.

Nhấn mạnh về định hướng “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là định hướng dựa trên thế mạnh, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Hạ tầng giao thông hiện đại sau 10 năm

Về tình trạng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá đây là bài toán không dễ và TP.HCM sẽ quyết tâm, quyết liệt để giải quyết. Trong đó, để giải quyết kẹt xe, lãnh đạo TP tâm huyết với chương trình giao thông xanh của TP, bởi hệ thống giao thông hiện đại sẽ tạo ra văn minh đô thị, giúp cuộc sống người dân tiện nghi hơn và giảm ô nhiễm môi trường.

Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: LÊ THOA

Trong lĩnh vực giao thông, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết TP sẽ tập trung các tuyến đường Vành đai 2, 3, 4; hệ thống giao thông đối ngoại xuất phát từ trung tâm TP để kết nối vùng cùng với hệ thống đường sắt đô thị. “Điều khích lệ cho TP là từ khi Trung ương cho cơ chế tư nhân đầu tư làm đường sắt đô thị thì đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký. Chỉ có cách này mới giải quyết nhanh bài toán đường sắt” – ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận.

Ông cho biết hiện nay một số doanh nghiệp như Vingroup, Vietjet, Becamex đã đăng ký thực hiện một số tuyến. “Trong 10 năm tới, chúng ta sẽ đầu tư xong hệ thống đường sắt đô thị” – ông thông tin và cho biết nếu hệ thống đường bộ, đường sắt của TP được hoàn thành, TP.HCM sẽ có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại vào năm 2035. Ngoài ra, cùng với việc giải tỏa toàn bộ cảng ở sông Sài Gòn ra ngoài TP sẽ giải bài toán kẹt xe.

Để giải quyết ô nhiễm môi trường, TP.HCM dự kiến di chuyển khu công nghiệp ra ngoài TP, thực hiện giao thông xanh theo lộ trình và sắp tới sẽ thực hiện giao thông xanh 100% ở khu vực Côn Đảo, Cần Giờ.

Về nguồn lực đầu tư phát triển, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cho biết bên cạnh kêu gọi đầu tư, ngân sách nhà nước thì Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là kênh huy động vốn lớn.