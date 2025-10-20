Nhiều phụ nữ bất ngờ khi được nhận quà từ CSGT Đa Phước, TP.HCM 20/10/2025 14:00

Ngày 20-10, nhiều phụ nữ đến Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT TP.HCM (Công an TP.HCM) bất ngờ khi được tặng hoa và quà nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Trạm CSGT Đa Phước tặng quà cho phụ nữ đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Quà tặng là móc khóa tuyên truyền của lực lượng CSGT TP.HCM, có mã QR code lưu thông tin về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2025, đường dây nóng và hộp thư điện tử của Phòng CSGT. Kèm theo đó còn có một quả dừa tươi.

Chị em phụ nữ bất ngờ khi được tặng quà nhân ngày 20-10.

Bên cạnh đó, Trạm CSGT Đa Phước còn hỗ trợ cho người dân thực hiện chuyển đổi số, thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực giao thông qua cổng dịch vụ công.

Qua đó, giúp cho nhiều người tiết kiệm được thời gian khi đến giải quyết các vụ việc về giao thông.