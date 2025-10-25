Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an TP.HCM 25/10/2025 10:34

(PLO)- Trong Thư khen, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Công an TP.HCM đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy...

Sáng 25-10, tại Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen đến lực lượng Công an TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đã trao tặng Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

PLO xin trích nguyên văn Thư khen của Thủ tướng Chính phủ:

Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, Công an TP.HCM đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy...

Đặc biệt, sau khi phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16-3-2023, Công an TP.HCM đã tổ chức truy xét, xử lý triệt để các đối tượng, đến nay đã triệt phá 434 băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy, khởi tố 2.272 bị can hoạt động tại 22 địa phương, thu giữ 596kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 03 quả lựu đạn...

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần chiến đấu bền bỉ, quyết tâm đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an TP.HCM nói riêng.

Thành tích của các đồng chí đã góp phần tích cực trong kiềm chế, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy, củng cố trật tự xã hội kỷ cương, văn minh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.