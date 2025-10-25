Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM, hiện thực hóa khát vọng siêu đô thị quốc tế trong tương lai 25/10/2025 09:41

(PLO)- Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM giúp khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng TP.HCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trở thành siêu đô thị quốc tế như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sáng 25-10, Thành ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND , Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, lãnh đạo TP Cần Thơ và Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TRẦN LINH

Tham dự Đại hội còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và 478 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước TP giai đoạn 2020 – 2025, đại diện cho hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.

Đẩy mạnh thi đua yêu nước thực chất

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030 được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tham dự Đại hội. Ảnh: TRẦN LINH

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...”, “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong năm năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM liên tục phát triển.

Nhiều phong trào thi đua được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại những ấn tượng sâu đậm, hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân TP.

Trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, TP.HCM đã có nhiều phong trào thi đua sáng tạo thiết thực, hiệu quả được nhân rộng ra nhiều tỉnh, TP bạn. Nhiều phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động lớn và các phong trào do Trung ương, bộ, ngành phát động đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả cao.

Các lãnh đạo, đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TRẦN LINH

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần này là dịp tổng kết, đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn năm năm tiếp theo.

Qua đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được; khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, hiệu quả, thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP trong thời gian tới.

Đặc biệt, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trở thành một siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á như chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhiều phong trào thi đua

Theo UBND TP.HCM, trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và TP.HCM, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP.

Tham dự Đại hội có 478 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: TRẦN LINH

Trong đó, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2021- 2025, TP.HCM đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TP, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.

TP.HCM cũng hoàn thành vượt tiến độ phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP năm 2025”, sửa chữa 733/733 căn nhà với tổng kinh phí hơn 49,7 tỉ đồng; hỗ trợ, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân khó khăn.

Trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, TP.HCM đã tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như Vành đai 2, Vành đai 3 và chuẩn bị triển khai Vành đai 4; tuyến đường kết nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Quốc lộ 1);…

Với phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, TP.HCM đã nỗ lực thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân với phương châm "không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc"; nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động để huy động các nguồn lực xã hội cùng góp sức, chung tay đồng hành đầy lùi dịch COVID-19.

Thực hiện thi đua phát triển kinh tế - xã hội, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành đạt và vượt mức đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ, GRDP tăng trưởng bình quân ước đạt 4,8%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 8.258 USD, cao hơn 1,7 mức bình quân chung cả nước...