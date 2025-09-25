Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL: Các phong trào thi đua yêu nước cấu thành sức mạnh bên trong 25/09/2025 12:50

(PLO)- Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong.

Sáng 25-9, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV (2025-2030).

Tham dự Đại hội có 300 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ.

Thi đua để xây dựng môi trường văn hóa trong mọi lĩnh vực

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trong lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bác Hồ đã căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lời kêu gọi đó đã trở thành mệnh lệnh trái tim, là tiếng gọi thiêng liêng thổn thức mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Bộ trưởng cho biết với phương châm xuyên suốt: Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến, với tinh thần cầu thị và khiêm tốn, chúng ta vui mừng báo cáo trước Đại hội:

Trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 Nghệ sĩ Nhân dân, 268 Nghệ sĩ Ưu tú, 65 Nghệ nhân Nhân dân, 563 Nghệ nhân Ưu tú.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ Trung ương tới cơ sở.

Bộ trưởng khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT&DL diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Đặc biệt, tới đây, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Bộ, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết ra đời chính là nền tảng, động lực mạnh mẽ hơn nữa để Bộ và Ngành VH-TT&DL phát triển vững mạnh.

Đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mang tính thời đại, đặt ra cho Bộ VH-TT&DL rất nhiều công việc mới đầy thách thức.

Trong đó, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân.

Bộ trưởng yêu cầu cần hiểu thật sâu sắc, thấu đáo về vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước:

Thi đua để tham mưu đúng, kịp thời và sáng tạo, tạo nên hệ thống thể chế, chính sách pháp luật ngày càng đồng bộ, kiến tạo sự phát triển cho Bộ và ngành.

Thi đua để tạo ra những công trình, tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, giàu tính nhân văn, phản ánh chiều sâu trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và thời đại.

Dự Đại hội có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Thi đua để xây dựng môi trường văn hóa trong mọi lĩnh vực: Từ văn hóa công sở, văn hóa báo chí, văn hóa doanh nhân, văn hóa chính trị, đến đời sống văn hóa ở từng khu dân cư, tổ dân phố - ngày càng văn minh, thân thiện, giàu bản sắc.

Thi đua để cùng hướng tới một nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Thi đua để kiến tạo những chính sách đột phá để đưa du lịch phát triển mạnh mẽ. Thi đua để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng hiện đại, lưỡng dụng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa, giải trí của nhân dân.

Thi đua để cùng tạo ra những dấu ấn, những kỳ tích trong thể thao, thể hiện sức mạnh dân tộc. Thi đua trong nhiệm vụ trồng người, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển của ngành...

Đổi mới toàn diện phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, đóng góp vào phong trào thi đua và những thành tựu rực rỡ của đất nước có vai trò tích cực của Bộ, ngành VH-TT&DL với nhiều thành tích quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng, các thành tựu nổi bật là: Tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”.

Thể chế, cơ chế, chính sách về văn hóa, thể thao, du lịch được bổ sung, phát triển mới, ngày càng hoàn thiện, toàn diện, sâu sắc hơn; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh với 433 văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa đạt nhiều kết quả, nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức thành công, huy động được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Nhiều di sản văn hóa có giá trị của Việt Nam được UNESCO công nhận và ghi danh...

Các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục phát triển. Các hoạt động đối ngoại về văn hóa, thể thao và du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Du lịch phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, trong những năm gần đây đều phát triển vượt chỉ tiêu đề ra, được đánh giá là điểm sáng kinh tế. Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu lượt, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu ước đạt trên 700 nghìn tỷ đồng. Du lịch Việt Nam nhiều lần nhận giải thưởng quốc tế từ các tổ chức quốc tế uy tín trên toàn cầu.

Thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh, lan tỏa ở các lứa tuổi, trên các vùng miền. Thể thao thành tích cao đạt được một số kết quả tích cực.

Chỉ số hạnh phúc năm 2025 tăng 8 bậc so với năm 2024; Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam được cải thiện rõ rệt, cao hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập.

Đặc biệt, Bộ đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước như: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phó Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới, bối cảnh phát triển mới mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi các ngành, các cấp, trong đó có ngành VH-TT&DL tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, đưa phong trào thi đua thành động lực đổi mới, sáng tạo, cống hiến.

Qua đó, để mỗi phong trào thi đua trở thành một hành động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng ngành phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành VH-TT&DL tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Cạnh đó, ngành cần tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Sớm quyết định đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa theo thẩm quyền.

Phát động và triển khai thi đua sáng tạo, lan tỏa sáng kiến về gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa, kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể xuất sắc. Ảnh: TRẦN HUẤN.

Phát triển du lịch bền vững, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới...

Phát huy hơn nữa vai trò của công tác báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là diễn đàn tin cậy của nhân dân và là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.



Xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, xuất bản điện tử đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới để phục vụ nhân dân nhanh chóng, chính xác, hiện đại.

Đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ số trong quản lý và số hóa di sản, bảo tàng, thư viện, điện ảnh; phát triển các nền tảng quảng bá văn hóa trực tuyến, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong toàn ngành; đổi mới công tác huấn luyện thể thao bằng công nghệ hiện đại; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, thi đua - khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời...