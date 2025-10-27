Năm 2025, Thi hành án dân sự đã thi hành xong 27.416 tỉ đồng trong các vụ án trọng điểm 27/10/2025 17:15

(PLO)- Theo Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự, đến nay, ông Đinh La Thăng mới thi hành được 4,5 tỉ đồng, còn phải thi hành hơn 820 tỉ đồng.

Chiều 27-10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác tư pháp quý II và nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV-2025.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Phương Hoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thông tin về việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự liên quan ông Đinh La Thăng.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thông tin tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp. Ảnh: Hoàng Huy

Theo bà Hoa, ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV PVN) liên đới cùng đồng phạm phải thi hành 3 vụ án. Trong đó, riêng ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng số tiền hơn 830 tỉ đồng, đến nay đã thi hành xong hơn 4,5 tỉ đồng và còn hơn 825 tỉ đồng chưa thi hành được.

Về khó khăn vướng mắc, theo bà Hoa, ông Đinh La Thăng đang chấp hành hình phạt tù và tài sản không còn để đảm bảo đủ để thi hành án khoản tiền rất lớn nói trên.

Ông Thăng chỉ có một căn hộ chung cư và tài sản này đã được xử lý thi hành án, thu hồi được hơn 4,5 tỉ đồng.

“Qua xác minh của cơ quan thi hành án đến nay ông Đinh La Thăng không còn tài sản nào khác. Cơ quan thi hành án dân sự sẽ tiếp tục xác minh tài sản để xử lý theo đúng quy định pháp luật”- bà Hoa nói.

Ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng cộng mức án 30 năm tù trong các vụ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVN và PVC; vụ án xảy ra liên quan cao tốc Trung Lương - TPHCM; vụ Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án Ethanol Phú Thọ.

Ngoài ra, thông tin thêm tình hình thu hồi tài sản trong các vụ án trọng điểm, bà Hoa cho biết, năm 2025 cơ quan THADS đã thi hành xong 27.416 tỉ đồng, tăng 5.239 tỉ đồng (tăng 23,62%) so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, tính từ 1-10-2024 đến 31-8-2025, cơ quan THADS đã thi hành xong số tiền trên 17.269 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính; hoàn thành triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống THADS theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và hiện đại .

Trong điều kiện số lượng việc và tiền phải thi hành tăng mạnh, phát sinh nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đồng thời phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy THADS, kết quả công tác thi hành án vẫn giữ được sự ổn định, tăng trưởng tích cực.