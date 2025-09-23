Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' khai đam mê vũ khí từ nhỏ 23/09/2025 11:05

(PLO)- HĐXX hỏi bị cáo Bình có đam mê vũ khí từ nhỏ hay sao, thì bị cáo này trả lời đam mê từ lúc mười mấy tuổi.

Sáng 23-9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, còn gọi là “Bình Kiểm”) về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, sau khi ra tù đầu tháng 4-2024, Bình tiếp tục lôi kéo đàn em, mua bán vũ khí và thực hiện các hành vi phạm tội tinh vi...

Từ tháng 4 đến 10-2024, Bình đã chỉ đạo thực hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí quân dụng, trực tiếp bỏ tiền, phân công nhiệm vụ và điều phối đường dây.

Qua các mắt xích, Bình đã mua súng AK, súng ngắn, hàng trăm viên đạn và cả áo giáp.

Trùm giang hồ Bình 'Kiểm' tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN MINH

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2024, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, đồng loạt triệt phá băng nhóm này tại nhiều điểm ở TP.HCM, thu giữ ba khẩu AK, tám khẩu súng ngắn, hơn 1.400 viên đạn, ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Tại phiên tòa, trong phần thẩm tra lý lịch, HĐXX xác định bị cáo Phạm Đức Bình có hai tiền án. Một số bị cáo khác cũng từng có tiền án.

Sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, HĐXX quyết định tách nhóm bị cáo liên quan đến hành vi đánh bạc để xét hỏi sau.

Tại phần xét hỏi, HĐXX hỏi bị cáo Bình: “Bị cáo có đam mê vũ khí từ nhỏ à?”. Bị cáo Bình đáp: “Dạ có”. Chủ toạ tiếp: “Từ lúc nào?”. Bình trả lời: “Lúc mười mấy tuổi”.

HĐXX tiếp tục: "Bị cáo mới ra tù mười mấy tháng, nay lại tiếp tục ra tòa. Năm nay đã 55 tuổi, nếu tiếp tục chấp hành án thì có thể gần 70 tuổi mới ra tù. Bị cáo thấy sao?”. Bị cáo này im lặng, không trả lời.

Khi được hỏi về nội dung cáo trạng, bị cáo Bình xác nhận toàn bộ hành vi phạm tội “Không oan ức, truy tố đúng người, đúng tội”.

Đại diện VKSND Khu vực 7 - TP.HCM hỏi bị cáo Bình về các vật chứng bị thu giữ. Bình khai không nhớ. VKS hỏi: “Có thu giữ bảy điện thoại di động không?”, Bình đáp: “Chắc đúng”.

Đại diện VKS nhắc nhở bị cáo Bình phải trả lời rõ ràng, không thể nói không nhớ. Bình xin lỗi và chỉ lên đầu cho biết bị trầm cảm nên không nhớ chính xác.

Đại diện VKS giải thích, việc bị cáo xác nhận vật chứng là cần thiết để đảm bảo đúng trình tự tố tụng...