Giang hồ Bình 'Kiểm' bị tuyên phạt 12 năm tù

Ngày 23-9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác "Bình Kiểm").
HĐXX tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Đức Bình 7 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 12 năm tù.
HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn An 6 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo còn lại trong nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng bị tuyên phạt từ 1 đến 6 năm tù.
Nhóm bị cáo có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung đối với các bị cáo từ 10 đến 70 triệu đồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, Bình "Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Ngoài ra, Bình Kiểm còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Bình Kiểm còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đã thực hiện một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang mạng bong88.com và đánh số lô, số đề.
Bình “Kiểm” và những lần vào tù ra tội
Cáo trạng thể hiện, ngày 19-1-1996, Bình "kiểm" bị UBND TP.HCM đưa vào cưỡng bức lao động bắt buộc 24 tháng.
Ngày 26-1-1999, Bình bị TAND quận 10, TP.HCM xử phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và trốn khỏi nơi giam. Ngày 17-5-2000, Bình bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 24 tháng.
Ngày 11-10-2002, Bình bị TAND thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Năm 2007, Bình bị TAND TP.HCM xử phạt 28 năm tù về các tội: Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng.
Trong vụ án này, Bình "Kiểm" và đồng phạm đã bắt cóc con trai ông Trầm Bê đòi tiền chuộc 10 triệu USD, gây rúng động dư luận vào năm 2005.
Đến tháng 3-2010, Bình bị TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
Ngày 7-4-2024, Bình chấp hành xong hình phạt tù, chưa được xoá án tích. Được khoảng 5 tháng, vào ngày 30-9-2024, Bình "Kiểm" tiếp tục bị bắt do thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an, sau khi ra tù, Bình "Kiểm" có biểu hiện lôi kéo, tụ tập đàn em móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm.
Bình "Kiểm" đã bàn bạc với đồng phạm lên kế hoạch góp tiền để mua vũ khí quân dụng và tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay clip để phát tán trên các website khiêu dâm nhằm kiếm tiền.