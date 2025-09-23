Giang hồ Bình 'Kiểm' bị tuyên phạt 12 năm tù 23/09/2025 14:00

Ngày 23-9, TAND Khu vực 7 - TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác "Bình Kiểm").

HĐXX tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Đức Bình 7 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

Bị cáo Phạm Đức Bình tổng là 12 năm tù. Ảnh: TRẦN MINH

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn An 6 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo còn lại trong nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng bị tuyên phạt từ 1 đến 6 năm tù.

Nhóm bị cáo có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung đối với các bị cáo từ 10 đến 70 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, Bình "Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, Bình Kiểm còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng. Bình Kiểm còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đã thực hiện một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang mạng bong88.com và đánh số lô, số đề.