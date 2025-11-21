Bộ Quốc phòng chỉ đạo cấp 15 tấn lương khô hỗ trợ người dân vùng lũ 21/11/2025 16:05

(PLO)- Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cục Cứu hộ - Cứu nạn được xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ, không để dân đói.

Ngày 21-11, Bộ Quốc phòng ban hành Công điện hỏa tốc số 7483/CĐ-BQP yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại Trung Bộ.

Nhanh chóng ổn định đời sống người dân

Công điện được ban hành trên cơ sở thực hiện Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với yêu cầu nhanh chóng ổn định đời sống người dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đoàn công tác của Tổng Cục Chính trị QĐND thăm hỏi, chia sẻ mất mát và động viên người dân.

Theo Công điện, Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng về ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Bộ Tổng Tham mưu được giao chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc diễn biến thời tiết, điều động lực lượng và phương tiện triển khai quyết liệt các biện pháp khắc phục mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất với tinh thần khẩn trương cao nhất.

Các đơn vị phải phối hợp cùng chính quyền địa phương kiên quyết sơ tán các hộ dân còn ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, sẵn sàng nhường doanh trại làm nơi ở tạm và bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân.

Không để dân đói

Cục Cứu hộ - Cứu nạn được chỉ đạo xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 để kịp thời hỗ trợ Nhân dân, không để dân đói.

Tổng cục Chính trị chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Báo Quân đội nhân dân tăng cường tuyên truyền các hoạt động của bộ đội giúp dân, góp phần nâng cao hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Tổng cục cũng nghiên cứu, đề xuất biện pháp hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ ở vùng ngập lụt bị thiệt hại về người và tài sản.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tăng cường kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thuộc quyền chủ động khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước và Quân khu 5 vận chuyển kịp thời gạo, vật tư, trang bị cứu hộ đến các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng quân y triển khai biện pháp vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân, đồng thời tổ chức sản xuất lương khô, may quần áo dân sự và chăn màn theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5 và Quân khu 7 được giao chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, tiếp cận ngay các khu dân cư còn bị ngập sâu, chia cắt hoặc sạt lở, tiếp tục di dời người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sinh hoạt.

Các lực lượng cũng được yêu cầu xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ khám chữa bệnh, dọn vệ sinh trường học, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp để sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau khi lũ rút.

Quân khu 5 phối hợp Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp nhận và vận chuyển gạo dự trữ Nhà nước cùng lương khô của Bộ Quốc phòng đến người dân, bảo đảm không để dân đói.

Dịp này, Tổng cục Chính trị đã trao 100 suất quà hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk và sáu suất quà cho các tập thể tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Quân khu 4 tổ chức lực lượng, phương tiện cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu mưa lũ quay trở lại. Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển phối hợp với bộ chỉ huy quân sự các tỉnh điều động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng phối hợp địa phương khẩn trương xử lý hậu quả mưa lũ và sạt lở đất.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 luôn trong trạng thái sẵn sàng lực lượng, phương tiện bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và các binh chủng, binh đoàn, học viện, nhà trường phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả ngập lụt, sạt lở đất tại nơi đóng quân và khu vực được giao nhiệm vụ.

Binh chủng Thông tin Liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với địa phương bảo đảm lực lượng và phương tiện, trong đó có flycam, để khảo sát các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét hoặc bị cô lập nhằm cảnh báo sớm và triển khai biện pháp ứng phó.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ khắc phục nhanh sự cố mất tín hiệu viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối lực lượng và phương tiện. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng để xem xét, giải quyết.