Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa kêu gọi hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ 20/11/2025 12:12

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phát động vận động khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ kéo dài tại nhiều địa phương.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài.

Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập sâu, sạt lở, cuốn trôi tài sản, làm nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, công trình dân sinh, hoa màu và vật nuôi hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, Hội Chữ thập đỏ Khánh Hòa vận động đóng góp để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, sửa chữa nhà cửa hư hại, hỗ trợ sinh kế và các nhu cầu cấp thiết khác cho người dân vùng lũ.

Nước ngập bao trùm tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HUỲNH HẢI

Hội tiếp nhận hiện vật gồm lương thực, thực phẩm (bánh ngọt, lương khô, sữa, thịt, cá hộp…), nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu (nước đóng chai, đèn pin, áo mưa, xà phòng…) tại ba điểm:

- 34 Yersin, phường Nha Trang, TP Nha Trang

- 118 Nguyễn Trãi, phường Nha Trang, TP Nha Trang

- 156 Ngô Gia Tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa

Đối với hình thức ủng hộ tiền mặt, người dân có thể nộp trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa (34 Yersin, phường Nha Trang; SĐT: 0258.3821061).

Ngoài ra, người dân có thể chuyển khoản qua:

- Tên tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa

- Số tài khoản: 7905, MB Bank – Chi nhánh Khánh Hòa

- Nội dung: KH2025

Được biết, thời gian tiếp nhận kéo dài từ 18-11 đến 30-11-2025. Hội Chữ thập đỏ tỉnh cam kết chuyển hỗ trợ đến người dân vùng thiên tai một cách nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả.