Thủ tướng: Huy động mọi lực lượng cứu người trong mưa lũ 21/11/2025 00:54

(PLO)- Mưa lũ tại miền Trung diễn biến khá phức tạp, nước lên rất nhanh, rất dữ dội; mưa to, lũ lớn; nhiều nơi bị cô lập, cách ly.

Vào 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành, địa phương tham dự họp tại các điểm cầu trong nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn

Đảm bảo lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn biến khá phức tạp, lũ lên rất nhanh, rất dữ dội; khu vực Đắc Lắc, Khánh Hòa chưa bao giờ bị lũ như vậy. Cao điểm là đêm qua, mưa to, lũ lớn; nhiều nơi bị cô lập, cách ly.

Tối qua, có 300 điểm bị lũ cách ly, nhưng sáng nay lực lượng công an đã tiếp cận được gần hết các địa điểm, nhân dân cảm thấy yên tâm khi chứng kiến sự có mặt của lực lượng quân đội, công an, không còn cảm giác hoang mang, lo sợ. Từ tối qua tới nay, lực lượng chức năng đã đưa được hàng chục nghìn người ra khỏi khu vực bị cách ly, khu vực nguy hiểm.

Vùng bị cách ly mà lực lượng chức năng không tiếp cận được đến nay còn ít. Nhiệm vụ bức thiết nhất hiện nay là cứu dân, tiếp tế lương thực thực phẩm như lương khô, đường, sữa, bánh mỳ cho người dân ở vùng này. Công tác chuẩn bị để tiếp cận những vùng bị cách ly còn lại đã được các lực lượng chức năng và các địa phương chuẩn bị chu đáo.

Từ điểm cầu truyền hình Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, tại xã Phú Hòa 2 (Đắk Lắk) hiện còn khoảng 120 hộ dân chưa tiếp cận được; tại tỉnh Khánh Hòa còn trên 300 hộ. Lực lượng quân sự đang được huy động tối đa, phấn đấu trong đêm nay và sáng sớm mai phải tiếp cận, di dời người dân đến nơi an toàn.

“Các địa phương đã được chỉ đạo chuẩn bị những vị trí cao, an toàn để bố trí dân sơ tán. Chiều nay, tôi đã trao đổi và thống nhất với đồng chí Trung tướng Lê Quang Đạo (Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam) về phương án nếu cần thiết, huy động cả cơ sở làm việc của lực lượng quân sự để đón dân vào trú tránh", Phó Thủ tướng nói.

Các điểm cầu trực tuyến tại cuộc họp khẩn về tình hình và các giải pháp ứng phó mưa lũ. Ảnh: Chinhphu.vn

Về bảo đảm lương thực, thực phẩm, các địa phương đã chủ động nguồn dự trữ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo Quân khu 5 chuẩn bị lương khô, nước uống để cứu trợ, bao gồm cả các khu vực đang bị chia cắt. Sáng mai, đồng chí Lê Quang Đạo sẽ trực tiếp chỉ huy việc thả hàng cứu trợ xuống những vùng bị cô lập;

Huy động mọi lực lượng, bằng mọi cách cứu người trong mưa lũ

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người chết, người mất tích, người bị thương.

Thủ tướng hoan nghênh các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đã tích cực, chủ động phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, nhất là về người, đặc biệt là di dời gần 19 nghìn hộ dân với trên 60 nghìn người.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại và huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác), huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần có thể, ngay trong đêm nay phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ.

Đồng thời, lo hậu sự cho người chết; cứu chữa người bị thương; tìm kiếm người mất tích. Kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân; Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô; sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế.

Thủ tướng huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần, ngay trong đêm phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ. Ảnh: Chinhphu.vn

Cùng với đó, lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa, huy động nguồn lực của Trung ương và địa phương, huy động mọi lực lượng cho việc này. Dành nguồn lực khôi phục trường lớp cho các cháu học sinh; các trạm y tế, bệnh viện… để chăm lo khám chữa bệnh cho người dân; tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút; khẩn trương khôi phục điện, viễn thông.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá, tổng hợp tình hình thiệt hại; song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ những trường hợp bị thiệt hại do mưa lũ.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cho các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng ngay, Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển.

Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỉ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỉ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỉ đồng (đã hỗ trợ 230 tỉ đồng), Gia Lai thêm 150 tỉ đồng (đã hỗ trợ 330 tỉ đồng); các thủ tục phải xong trong đêm 20-11 và hoàn thành trước 8h ngày 21-11.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng trực tiếp đi chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương.

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước.

Bộ Công an phối hợp với địa phương, các lực lượng kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở, nguy hiểm.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình để chủ động điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tập trung cao nhất cho cứu người, phát huy "tình đồng chí, nghĩa đồng bào" trong lúc khó khăn.