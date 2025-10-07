Cảnh sát nhanh chóng dập tắt đám cháy ô tô trong hầm xe trung tâm thương mại Takashimaya 07/10/2025 17:41

(PLO)- Ô tô bốc cháy trong hầm trung tâm thương mại Takashimaya, nhiều người hoảng loạn tháo chạy.

Ngày 7-10, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, sơ tán nhiều người dân và điều tra nguyên nhân vụ cháy trong hầm nhà xe của trung tâm thương mại Takashimaya.

Cháy ô tô trong hầm xe trung tâ﻿m thương mại Takashimaya. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, vụ cháy xảy ra trong hầm giữ xe của trung tâm thương mại Takashimaya, phường Sài Gòn khiến nhiều người hốt hoảng.

Theo đó, ngọn lửa bùng phát từ một ô tô bốn chỗ đang đỗ trong hầm xe. Nhiều người tại hiện trường đã tìm cách dập lửa và di tản ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế ngay sau đó, không lan rộng.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.