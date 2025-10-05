Cháy lớn ở bãi phế liệu tại xã Đam Rông 1, không thiệt hại về người 05/10/2025 20:39

(PLO)- Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi phế liệu ở xã Đam Rông 1, rất may được dập tắt kịp thời.

Ngày 5-10, Phòng CS PCCC&CNCH - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã dập tắt đám cháy bãi phế liệu ở xã Đam Rông 1.

Cháy bãi phế liệu tại xã Đam Rông 1. ẢNh: VÕ TÙNG

Cụ thể, khoảng 16 giờ 36 phút chiều 5-10, tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ cháy lớn tại bãi phế liệu của ông Lê Bá Văn (56 tuổi) làm chủ.

Nhận được tin báo, Đội Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 lập tức điều 2 xe chữa cháy và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Trong lúc chờ lực lượng chuyên nghiệp, công an xã và chính quyền địa phương cũng đã triển khai máy bơm nước hỏa tiễn từ hồ gần đó để khống chế ngọn lửa.

Sau khi có mặt, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Đến khoàng 19 giờ đám cháy bị dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu hoả đã dập tắt đám cháy. Ảnh: VÕ TÙNG

Khu vực bãi phế liệu rộng khoảng 220m², trong đó 200m² bị cháy, kết cấu khung gỗ, mái tôn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Lê Bá Văn đốt rác sau bãi phế liệu, khiến lửa cháy lan vào khu vực chứa vật liệu dễ cháy.

Một số hình ảnh vụ hoả hoạn: