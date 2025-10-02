4 giờ nỗ lực khống chế đám cháy tại xưởng gỗ ở Lâm Đồng

Sáng 2-10, lãnh đạo xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại một xưởng gỗ, thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-10, đám cháy bùng phát tại Công ty TNHH Lộc Phát (chuyên thu mua, chế biến gỗ). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hai xe chuyên dụng từ khu vực Đức Trọng, phối hợp với khoảng 30 người thuộc lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa.
Do nhà xưởng chứa nhiều gỗ thành phẩm, ngọn lửa bùng phát dữ dội, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau gần 4 giờ nỗ lực, đến khoảng 24 giờ cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế, không để lửa lan rộng.
Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 1, vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, ước tính ban đầu khoảng 1,5 tỉ đồng.
Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.