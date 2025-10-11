Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghi do cháy xe máy ở tầng 1 11/10/2025 20:32

(PLO)- Ngôi nhà của gia đình vừa bị hỏa hoạn khiến 5 người tử vong có nhiều lối thoát hiểm, nhưng cháy vào sáng sớm, có thể đang ngủ say và bị ngạt khói...

Chiều 11-10, UBND phường Văn Miếu- Quốc Tử Giám (Hà Nội) có thông cáo báo chí thông tin về vụ cháy xảy ra tại số 9, hẻm 12 ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) vào sáng 11-10, làm 5 người tử vong.

Hiện trường ngôi nhà bị hỏa hoạn khiến 5 người tử vong tại Hà Nội.

Ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 40 m², cao 4 tầng, chỉ để ở, không có hoạt động kinh doanh. Bước đầu xác định ngọn lửa bùng phát từ tầng 1, nghi do cháy xe máy rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên.

Thông cáo nêu: “Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, Đảng ủy, UBND, Công an phường, Khu dân cư, Tổ dân phố đã ban hành, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch chuyên đề công tác PCCC- CHCN, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra thực tế đến từng hộ gia đình, từng cơ sở trên địa bàn, tổ dân phố.

Đối với trường hợp căn nhà số 9, hẻm 12 ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, căn cứ Nghị định số 105, UBND phường, Ban chỉ đạo PCCC và CNCH phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã phối hợp phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH.

Gia đình đã được tuyên truyền, tập huấn và ký bản cam kết về thực hiện các nội dung về PCCC và CNCH, đảm bảo lối thoát nạn an toàn.

Trên thực tế, ngôi nhà của gia đình có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên do phát sinh cháy vào sáng sớm; thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say, do đó bị ngạt khói nên không kịp thoát ra bên ngoài”.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong gồm: Ông Nghiêm Đức Long (73 tuổi), bà Hoàng Thị Hào (69 tuổi, vợ ông Long), anh Nghiêm Hoàng Minh (43 tuổi, con trai ông Long), chị Đồng Thị Sang (37 tuổi, vợ anh Minh) và cháu Nghiêm Minh Vũ (6 tuổi, con trai anh Minh).

Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Thanh Nhàn. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Lãnh đạo phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám thăm hỏi, động viên tinh thần chiến sĩ Nguyễn Minh Đức - bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Công an TP trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Sở Y tế, cùng cấp ủy, chính quyền phường đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

Tính đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân là 262 triệu đồng, trong đó theo chế độ chính sách mai táng 125 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ 25 triệu đồng, chính quyền phường 95 triệu đồng và nhân dân địa phương 17 triệu đồng.