Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy, 5 người tử vong 11/10/2025 10:40

(PLO)- Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội sáng nay.

Sáng 11-10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy khiến 5 người tử vong tại ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sau khi nghe Công an Thành phố Hà Nội và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám báo cáo về vụ cháy, để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn đã tới kiểm tra trực tiếp tại hiện trường vụ cháy. Ảnh TP

Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách cần tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu cần nghiên cứu các giải pháp quy hoạch lại các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vào phía bên trong ngôi nhà bị cháy. Ảnh TPO

Theo Công an Thành phố Hà Nội, vụ cháy đã khiến 5 nạn nhân (NĐL sinh năm 1952; HTH sinh năm 1956; NHM sinh năm 1982; ĐTS sinh năm 1988; NMV sinh năm 2019) đã tử vong.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2. Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân của vụ cháy khiến 5 người tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.