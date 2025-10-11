5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám 11/10/2025 09:15

(PLO)- Vụ cháy nhà ở Hà Nội sáng nay khiến 5 người tử vong, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào 5 giờ 36 sáng nay (11-10), Hà Nội xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố và Chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội. Ảnh CA

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum. Mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ chiến sỹ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ; đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Ngôi nhà bị cháy. Ảnh CA

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 5h00’ cùng ngày, người dân đã phát hiện vụ cháy và hô hoán, báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy nhưng không thể khống chế được đám cháy.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 6 giờ, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 6 giờ 15 đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952; H.T.H sinh năm 1956; N.H.M sinh năm 1982; Đ.T.S sinh năm 1988; N.M.V sinh năm 2019) đã tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.