Cảnh sát nhanh chóng dập đám cháy lớn trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

Tối 10-10, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ phố Đê La Thành (Hà Nội), ngay gần khu vực Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 21 giờ 26 phút tại khu vực số 947 đường Đê La Thành. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 4 của ngôi nhà cao bốn tầng, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mùn cưa, gỗ ép… khiến khói lửa bốc cao dữ dội.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 8 và số 10 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Đến khoảng 21 giờ 50 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 22 giờ cùng ngày đã được dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn lửa và rà soát hiện trường.
Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.