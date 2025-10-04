Cháy lớn tại dự án cao ốc phức hợp Nguyễn Kim 04/10/2025 11:37

(PLO)- Dự án cao ốc phức hợp Nguyễn Kim bị cháy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Khoảng 10 giờ sáng nay (4-10), tại dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim trên đường Hải Phòng (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã xảy ra cháy.

Đám cháy xuất phát từ tầng một. Cột khói đen cao hàng chục mét bao phủ cả khu dân cư và dự án này.

Cháy tại dự án cao ốc phức hợp Nguyễn Kim. Ảnh: FB.

Vụ cháy xảy ra khi có rất đông công nhân, kỹ sư đang làm việc tại khu vực dự án này, nhiều người chạy tán loạn ra bên ngoài.

Một số công nhân ở các tầng trên cũng hoảng loạn và chạy lên cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt kịp thời, nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ảnh: LÊ PHI.

Ngay khi có thông tin về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng các chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Một đoạn đường Hải Phòng và Điện Biên Phủ được phong tỏa để lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Khoảng 1 tiếng sau ngọn lửa được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.