Cháy lớn tại tiệm sửa xe ở ngã tư Trà Võ, Tây Ninh 10/09/2025 18:36

(PLO)- Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tiệm sửa xe ở ngã tư Trà Võ (Tây Ninh), khói đen cùng tiếng nổ liên tiếp khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Clip cháy lớn tại tiệm sửa xe ở ngã tư Trà Võ, Tây Ninh

Chiều 10-9, một lãnh đạo Công an xã Thạnh Đức, (tỉnh Tây Ninh) xác nhận trên địa bàn đang xảy ra vụ cháy một tiệm sửa xe máy nằm ở ngã tư Trà Võ.

Tiệm sửa xe bốc cháy dữ dội, khói lửa bao trùm nhà dân. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân sống gần hiện trường phát hiện tiệm sửa xe bốc cháy dữ dội. Lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà mặt tiền quốc lộ 22B, cột khói bốc cao khoảng 10m.

Bên trong tiệm chứa nhiều vật liệu dễ cháy như dầu nhớt, lốp xe, cùng nhiều xe máy đang để sửa chữa nên liên tục phát ra tiếng nổ.

Ngọn lửa sau đó cháy lan sang một căn nhà dân kế bên. Người dân địa phương đã nỗ lực dập lửa, đồng thời dùng vòi nước ngăn không cho đám cháy lan rộng nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Tây Ninh điều 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án khống chế đám cháy.

Đến khoảng 18 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.