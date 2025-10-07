Vụ cháy hầm xe Saigon Centre xuất phát từ chiếc BMW tiền tỉ 07/10/2025 20:33

Ngày 7-10, đại diện Quản lý Tòa nhà Saigon Centre cho biết, lúc 16 giờ 11 phút cùng ngày, trong lúc tuần tra, bảo vệ tòa nhà phát hiện khói và lửa bốc ra từ gầm xe ô tô tại tầng hầm B4 nên lập tức kích hoạt hệ thống báo cháy, phát tín hiệu báo động toàn tòa nhà, thông báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM.

Đám cháy được xác định bùng lên từ bên dưới chiếc xe BMW. Ảnh: HT

Ban quản lý tòa nhà đồng thời gọi điện báo cho 114, huy động 15 nhân viên sử dụng bình chữa cháy, bình bột CO₂ và cát để dập lửa, đồng thời dùng thiết bị kích nâng di dời hai ô tô đậu gần đó nhằm ngăn cháy lan.

Do đám cháy phát ra từ gầm xe, việc dập bằng bình khí khó hiệu quả nên lực lượng tại chỗ đã kéo hai vòi nước để khống chế, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa sau khoảng 5 phút.

Vụ cháy nhanh chóng được lực lượng tại chỗ khống chế. Ảnh: HT

Làm việc với Ban quản lý tòa nhà, chủ xe BMW trị giá hơn 2 tỉ đồng cho biết phương tiện này vừa được bảo trì trước đó. Chủ xe đang phối hợp với đơn vị bảo hiểm để xác định nguyên nhân cháy.

Đại diện quản lý tòa nhà cho hay, toàn bộ hình ảnh camera thời điểm xảy ra vụ việc đã được cung cấp cho cơ quan chức năng và bảo hiểm để phục vụ công tác xác minh. “Lực lượng tại chỗ đã thực hiện đúng quy trình báo động, chữa cháy và cách ly phương tiện kịp thời nên không gây thiệt hại lan rộng”, người này nói.

Phía UBND phường Sài Gòn cũng xác nhận vụ cháy xuất phát từ chiếc xe ô tô và nhanh chóng được dập tắt. Vụ việc không khiến ai bị thương.