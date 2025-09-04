Cứu nam thanh niên nhảy cầu Đồng Nai trong đêm 04/09/2025 21:26

Rạng sáng 4-9, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ tại chốt cầu Đồng Nai (quốc lộ 1) nhận tin báo của người dân về một người nhảy cầu.

Nam thanh niên được lực lượng chức năng bàn giao về gia đình. Ảnh: CA

Ngay lập tức, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt. Tại đây lực lượng CSGT phát hiện một nam thanh niên đang bám vào trụ chống va chạm dưới gầm cầu. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai đã điều xuồng máy chuyên dụng đến hiện trường cùng phối hợp đưa nam thanh niên lên cầu an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh LTP. (26 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau đó, anh P được bàn giao cho Công an phường Trấn Biên để người thân đón về.