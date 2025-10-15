Vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé trên sông Lam 15/10/2025 15:09

(PLO)- Trong quá trình tìm kiếm ba bố con trên sông Lam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 bé gái 4 tuổi và 5 tuổi mặc đồng phục học sinh.

Chiều 15-10, các tình nguyện viên và lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy một thi thể ở hạ nguồn sông Lam (gần cầu Cửa Hội)- cách cầu Bến Thủy 1 khoảng 18km.

Đến 14 giờ 35 phút, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể thứ hai trên sông Lam, gần cầu Cửa Hội.

Người thân mang theo áo của hai con đi xuồng tìm kiếm trên sông Lam.

Hai thể là nữ, còn ít tuổi, mặc đồ đồng phục học sinh. Người thân đến nhận dạng, nhận ra đó là bé VGT (4 tuổi) và chị gái là VHB (5 tuổi, cùng trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Người thân, người dân òa khóc, bởi “điều kỳ diệu” đã không xảy ra với bé T và bé G. Bé T sắp đến ngày sinh nhật. Người mẹ khóc, nói đã hứa với con sẽ tổ chức sinh nhật cho con...

Rất đông người dân đứng trên bờ sông Lam dõi theo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện công an đang khẩn trương tìm người bố của hai bé nêu trên là VVD (33 tuổi, trú xã Kim Liên) .

Như PLO đã đưa tin, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 13-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối Quốc lộ 1A qua Nghệ An và Hà Tĩnh) xuống sông Lam.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn cùng phương tiện được huy động đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Tại cầu, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy anh D để lại.

Khu vực tìm thấy tìm thấy thi thể 2 con.

Theo thông tin ban đầu, anh D ôm theo hai con nhỏ nhảy xuống sông. Khi nghe tin dữ, người vợ từ Hưng Yên tức tốc vào Nghệ An, đau đớn gào khóc bên bờ sông Lam, cầu mong chồng con bình an.

Đội tình nguyện ở Thanh Hóa cũng đã mang phương tiện vào tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông Lam.