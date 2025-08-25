TP.HCM có 56 bến thủy nội địa hoạt động không phép 25/08/2025 15:49

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc kiểm tra, xử lý các vị trí chưa được công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên địa bàn TP.HCM.

Động thái này được đưa ra sau khi Sở này nhận được công văn của Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, phản ánh về tình trạng phương tiện neo đậu, bốc xếp hàng hóa tại các vị trí không được cấp phép.

Theo danh sách do Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM và Thanh tra Sở Giao thông công chánh (nay là Sở Xây dựng) rà soát, toàn thành phố hiện có 56 vị trí bến thủy nội địa đang hoạt động mà chưa được UBND các phường, xã công bố.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên địa bàn TP.HCM được ổn định, an toàn, đúng quy định, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an các phường, xã liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với các bến thủy nội địa hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động;

Hành vi neo đậu phương tiện thủy để xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa hoặc đón, trả hành khách tại các vị trí chưa được công bố hoạt động.

TP.HCM có 56 bến thủy nội địa hoạt động không phép.

UBND các phường, xã liên quan được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý triệt để đối với các bến thủy nội địa chưa được công bố hoạt động; các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Có biện pháp tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm nhằm xử lý triệt để hành vi vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch và hoạt động bến thủy nội địa sai quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đến các chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; chủ phương tiện, người tham gia giao thông đường thủy.

Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Bình Dương phối hợp với UBND các phường, xã và đặc khu Côn Đảo kiểm tra, xử lý các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu chưa được công bố hoạt động theo thẩm quyền.

Định kỳ hằng quý, giao các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu hoạt động trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động; báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý để chỉ đạo xử lý.