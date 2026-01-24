Cảnh sát đường thủy bắt quả tang nhiều vụ dùng điện đánh bắt cá trên sông Đồng Nai 24/01/2026 11:00

(PLO)- Chỉ trong một buổi sáng, lực lượng CSGT đường thủy đã bắt quả tang ba trường hợp dùng điện đánh bắt cá, tôm trên sông Đồng Nai.

Ngày 24-1, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ dùng xung điện để khai thác thủy sản trái phép trên sông Đồng Nai.

Trước đó, sáng 21-1, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai đoạn qua phường Trấn Biên, lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện ông KQS (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) trên ghe gỗ không số hiệu đang dùng công cụ kích điện để đánh bắt tôm, cá nên đã lập biên bản.

CSGT đường thủy bắt quả tang một ghe gỗ dùng điện để bắt thủy sản trên sông Đồng Nai. Ảnh: CA

Cùng ngày, tại khu vực sông Đồng Nai, Cảnh sát đường thủy phát hiện ông NVC (45 tuổi) lái ghe gỗ dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang ông NCH (45 tuổi) đi thuyền gỗ đang sử dụng bình điện, xung điện để đánh tôm, cá trên sông Đồng Nai.

Tất cả những người này đều dùng bộ dụng cụ kích điện gồm bình ắc quy, bộ kích điện, dây dẫn điện và lưới bắt tôm, cá dài khoảng 4 m đã qua sử dụng.

Làm việc với cơ quan công an, những người này khai nhận sử dụng nguồn điện từ bình ắc quy đấu nối qua bộ kích điện để đánh bắt thủy sản. Khi đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng phát hiện.