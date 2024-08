Bắt 'Quý đen' chuyên thu tiền bảo kê các chủ ghe đánh bắt cá trên sông Thị Vải 21/08/2024 21:35

Ngày 21-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành bắt quả tang Bùi Minh Trọng (44 tuổi, có biệt danh Quý đen, thường trú xã Phước Bình, huyện Long Thành) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 20- 8, lực lượng trinh sát công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Trọng đang thu tiền bảo kê một số chủ ghe đánh bắt tôm cá, chủ bè nuôi cá trên sông Thị Vải (đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành).

Nghi can Bùi Minh Trọng. Ảnh: CA.

Qua đấu tranh, đối tượng Trọng thừa nhận, một số chủ phương tiện để được đánh bắt tôm cá ở đoạn sông Thị Vải nói trên phải đóng tiền hàng tháng cho mình.

Sau khi nắm được thông tin công an bắt Trọng, một số nạn nhân đã trực tiếp đến gặp cơ quan công an để tố cáo hành vi đối tượng đã gây ra trong thời gian qua.

Theo các nạn nhân, từ nhiều năm trước Trọng không cho các chủ ghe bắt cá, nếu ai cố tình sẽ phá lưới. Các chủ ghe muốn bắt cá phải chung chi từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng cho Trọng mỗi tháng. Các chủ ghe bức xúc nhưng không dám phản ứng lại vì sợ Trọng trả thù.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của Trọng liên hệ đến cơ quan công an để trình báo.