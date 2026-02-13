TGĐ VINAMILK MAI KIỀU LIÊN: Bản lĩnh, tự chủ là nền tảng để doanh nghiệp Việt vươn tầm thế giới 13/02/2026 15:16

(PLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, câu chuyện về những doanh nghiệp kiên định con đường phát triển bền vững mang nhiều ý nghĩa gợi mở.

Nhìn lại gần 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk, doanh nghiệp hiện đứng thứ 36 thế giới về doanh thu trong ngành sữa và là Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Mai Kiều Liên – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên HĐQT – TGĐ Vinamilk (ảnh) chia sẻ về sự tự chủ, bản lĩnh và vai trò của doanh nghiệp Việt trong tiến trình hội nhập quốc tế.

TGĐ Vinamilk Mai Kiều Liên, “nữ tướng” đã đưa Việt Nam góp mặt trong danh sách các ông lớn của ngành sữa toàn cầu. (Ảnh: Vi Nam)

* Phóng viên: Nhìn lại gần 50 năm phát triển của Vinamilk trong dòng chảy chung của đất nước, theo bà, khái niệm phát triển bền vững ngày nay đã thay đổi như thế nào?

- Bà Mai Kiều Liên : Phát triển bền vững luôn là yêu cầu xuyên suốt đối với doanh nghiệp, nhưng nội hàm của khái niệm này gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước và nền kinh tế. Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững được đặt trong tổng thể hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội. Các yêu cầu về minh bạch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo đã trở thành những chuẩn mực chung. Doanh nghiệp nếu không chủ động nâng chuẩn và chuẩn bị dài hạn sẽ khó có thể phát triển bền vững.

PV: Trong quá trình đó, đâu là những giá trị mang tính nền tảng của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân?

Bà Mai Kiều Liên : Có những giá trị mang tính cốt lõi và không thay đổi, đó là tinh thần tự chủ, bản lĩnh và trách nhiệm lâu dài đối với doanh nghiệp và xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, người lãnh đạo không chỉ cần bản lĩnh cá nhân, mà còn phải có khả năng thích ứng và dẫn dắt, tạo được sự thống nhất trong tổ chức và định hướng rõ ràng để tập thể cùng hành động vì mục tiêu chung. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và lâu dài.

PV: Với Vinamilk, đâu là giá trị lớn nhất giúp doanh nghiệp đứng vững qua nhiều biến động của nền kinh tế?

Bà Mai Kiều Liên : Với Vinamilk, giá trị lớn nhất có thể đúc kết trong hai từ: tự chủ và bản lĩnh. Tự chủ giúp doanh nghiệp hình thành nền tảng vững chắc trong sản xuất, quản trị và vận hành, qua đó hạn chế sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Bản lĩnh thể hiện ở khả năng kiên định với định hướng đã lựa chọn, giữ vững các giá trị cốt lõi ngay cả khi bối cảnh thay đổi. Hai yếu tố này giúp doanh nghiệp duy trì ổn định và từng bước phát triển.

PV: Sau gần 50 năm xây dựng và phát triển, đâu là những dấu mốc có ý nghĩa đối với Vinamilk?

Bà Mai Kiều Liên : Từ rất nhiều hạn chế khi mới thành lập, Vinamilk từng bước đầu tư mở rộng, hình thành hệ thống sản xuất hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Vinamilk đứng thứ 36 thế giới về doanh thu trong ngành sữa, Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, sản phẩm đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt 3,5 tỷ USD. Với Vinamilk, những kết quả đạt được là minh chứng cho quá trình phát triển gắn bó với sự đi lên của nền kinh tế đất nước.

PV: Trong bối cảnh “vận hội mới” đang mở ra, theo bà, đâu là cơ hội lớn nhất đối với doanh nghiệp Việt?

Bà Mai Kiều Liên : Cơ hội lớn nhất nằm ở khả năng chủ động hội nhập và nâng cao nội lực. Quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang tạo ra những chuẩn mực mới trong sản xuất và tiêu dùng. Doanh nghiệp Việt có điều kiện tiếp cận các thành tựu khoa học – công nghệ của thế giới và vận dụng phù hợp với điều kiện trong nước. Nếu có tầm nhìn dài hạn và chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực, doanh nghiệp Việt có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

PV: Bà muốn gửi gắm điều gì tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Bà Mai Kiều Liên : Mỗi doanh nghiệp có điều kiện và con đường phát triển riêng. Tuy nhiên, nếu trong mọi quyết định luôn đặt lợi ích lâu dài của đất nước và giá trị của hàng hóa Việt Nam lên trên những tính toán trước mắt, lúc đó sự cạnh tranh sẽ lành mạnh và có ý nghĩa hơn.

Khi doanh nghiệp ý thức rõ vai trò đồng hành cùng quốc gia, cùng nâng chuẩn chất lượng và hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, vận hội mới sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

