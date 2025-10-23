Bạn góp một – Vinamilk góp một: ‘Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai’ 23/10/2025 10:00

(PLO)- Với tinh thần “Bạn góp một – Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.

Chương trình kêu gọi quyên góp hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng, đến từ khách hàng và tập thể cán bộ-công nhân viên Vinamilk trên toàn quốc.

Miền Bắc và miền Trung vừa oằn mình trải qua 2 cơn bão số 10 và số 11. Đó cũng chính là lúc đoàn Vinamilk khởi hành về vùng bão lũ, mang theo hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng, quà tặng của cộng đồng trên hành trình sẻ chia hậu thiên tai.

Chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” triển khai trực tiếp trên website Vinamilk để được mọi người tiếp cận dễ dàng, ủng hộ nhanh chóng, minh bạch. (Ảnh: Vi Nam)

Hành trình ấy là sự chung sức của bao tấm lòng “Bạn góp một - Vinamilk góp một” để cùng nhau vực dậy niềm tin, gửi trao hơi ấm của sự chia sẻ đến từng ngôi nhà, từng lớp học, nơi nụ cười trẻ thơ và niềm hy vọng được thắp lại sau bão lũ.

Điểm đến đầu tiên là xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, nơi đã chứng kiến trận lũ lịch sử, gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho người dân. Tại Trường mầm non Nhật Tiến, những hộp sữa, món đồ chơi và lời động viên chân tình được trao tận tay đến các em nhỏ và các cô giáo.

Trong ánh nắng mới, những câu chuyện vào ngày lũ dâng khiến cả đoàn lặng đi - không chỉ vì ký ức thiên tai, mà vì sức mạnh ý chí của người dân sau bão: có buồn bã, có mất mát, thương đau nhưng bình tĩnh, nhẫn nại, kiên cường.

Tiếp đó, đoàn đến xã Thiện Tân - nơi có nhiều căn nhà bị sập hoàn toàn và gần 300 hộ chịu thiệt hại lớn bởi thiên tai. Tại đây, Vinamilk đã gửi trao những sản phẩm dinh dưỡng cho các em thiếu nhi và người dân.

Ông Nông Văn Chiến đứng bên ngôi nhà đã sập hoàn toàn, ngậm ngùi nói: “Nhìn tài sản mà rơi nước mắt, bây giờ già yếu rồi không có sức làm lại. Nhà không thể làm lại được, chỉ có làm túp lều mà ở”.

Ông Phạm Tuyên, Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Vinamilk không giấu được xúc động: “Nhìn cảnh tan hoang chúng tôi cảm thấy thật sự xót xa. Chúng tôi đến đây không chỉ để trao quà, mà để bà con biết rằng mình không cô đơn. Có chúng tôi, có cả xã hội đang chung tay cùng bà con vượt qua khó khăn”. Cùng thời điểm đó, hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cũng được gửi đến xã Thất Khê, tiếp sức cho người dân vùng sâu bị cô lập trong đợt lũ dữ.

Rời Lạng Sơn, đoàn tiếp tục đến Ninh Bình và Thanh Hóa, những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10. Tại xã Hoằng Hóa (Thanh Hóa), các hộ dân đặc biệt khó khăn được đoàn đến thăm, trao tận tay những món quà động viên và lời thăm hỏi chân tình.

Ngày cuối cùng, đoàn đến Thái Nguyên, nơi hậu quả bão số 11 vẫn còn in dấu, trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho bà con nơi đây.

Anh Đoàn Khanh và con gái nhỏ trước ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi toàn bộ. (Ảnh: Tịnh Không)

Ở xã Văn Hán, ngôi nhà của vợ chồng anh Đoàn Khanh bị cuốn trôi hoàn toàn, chỉ còn trơ nền đất ngổn ngang. Vinamilk đã hỗ trợ hiện kim, tặng sản phẩm dinh dưỡng động viên gia đình anh trong thời khắc khó khăn. Tại Trường THCS Đồng Liên, phường Gia Sàng, Vinamilk trao tặng các sản phẩm dinh dưỡng cho các em học sinh.

Ngoài ra, những chuyến xe trực tiếp chở hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk gửi đến với trẻ em và người dân các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Ông Tạ Xuân Tuấn, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc của Vinamilk, chia sẻ: “Mong bà con nhanh chóng vượt qua những khó khăn hiện tại, quay trở lại nhịp sống bình thường một cách nhanh nhất”.

Ông Tạ Xuân Tuấn, Giám đốc kinh doanh Miền Bắc của Vinamilk trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho xã Văn Hán, Thái Nguyên. (Ảnh: Tịnh Không)

Từ những tấm lòng “Bạn góp một - Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai - Tiếp bước tương lai 2025” là minh chứng cho cam kết lâu dài của Vinamilk trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.