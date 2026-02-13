Tự ý kẻ ô trên vỉa hè rồi thu tiền của người kinh doanh 13/02/2026 11:50

(PLO)- Cơ quan chức năng đã yêu cầu người tự ý kẻ ô trên vỉa hè để thu tiền trả lại tiền cho người dân.

Ngày 13-2, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, đã yêu cầu người đàn ông tự ý kẻ ô trên vỉa hè để thu tiền gần khu vực chợ Đồng Hới hoàn trả lại tiền cho người dân.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Đồng Hới tiếp nhận thông tin phản ánh có một người đàn ông tự ý kẻ ô trên vỉa hè trên đường Quách Xuân Kỳ để thu tiền mỗi người buôn bán, kinh doanh tại đây với số tiền 1 triệu đồng cho mỗi ô (chiều ngang 1 m).

Vỉa hè bị chia ô để thu tiền của người dân buôn bán vào những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Qua kiểm tra, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Đồng Hới xác định người đàn ông này đã tự ý kẻ ô trên vỉa hè để thu tiền là không đúng.

Vì thế, Trung tâm yêu cầu người đàn ông hoàn trả lại số tiền 7 triệu đồng, tương ứng với 7 ô.

Còn tại khu vực đường Mẹ Suốt phía trước chợ Đồng Hới, đại diện Ban Quản lý chợ cho biết, có việc thu tiền 1 triệu đồng với người dân kinh doanh với phần diện tích bên trong chợ chứ không thực hiện thu tiền bên ngoài phía vỉa hè.

Việc thu tiền bên trong chợ Đồng Hới căn cứ theo quy định của UBND tỉnh về quản lý địa điểm dịch vụ hỗ trợ người dân kinh doanh, với mức 50.000 đồng/ m2.

Trung bình mỗi hộ sử dụng khoảng 18m2, cộng thêm chi phí điện, nước và vệ sinh môi trường, tổng chi phí khoảng 1 triệu đồng. Các khoản thu đều có hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định.